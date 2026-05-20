"Będziemy wspólnie pracować nad analizą i nad planami rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie. Ten proces planistyczny teraz trwa, prowadzi go gen. Alexus Grynkewich"- powiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz po rozmowie z zastępcą przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów wojsk USA gen. Christopherem Mahoneyem.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej / Radek Pietruszka / PAP

Bądź na bieżąco. Istotne informacje z Polski i świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Dziś do Polski przyjechał zastępca przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów wojsk USA gen. Christopher Mahoney, który spotkał się z szefem MON.

Kosiniak-Kamysz poinformował później na konferencji prasowej, że rozmowa dotyczyła przede wszystkim relacji polsko-amerykańskich i strategicznego partnerstwa.

Wczoraj i dzisiaj zostałem zapewniony po raz kolejny o tym, że Polska jest modelowym sojusznikiem. Jest niezwykle ważnym partnerem, jeżeli nie najważniejszym partnerem Stanów Zjednoczonych w Europie, że spełnia wszystkie oczekiwania budowy silnego sojuszu i inwestycji w bezpieczeństwo, brania na siebie odpowiedzialności za bezpieczeństwo Europy, wschodniej flanki NATO - podkreślił minister.

Na środowej konferencji prasowej Kosiniak-Kamysz podkreślił, że od pierwszych doniesień medialnych o zmniejszeniu liczby wojsk amerykańskich w Europie uspokajał, iż nie ma decyzji o zmniejszeniu zaangażowania Amerykanów w Polsce.

To zostało wczoraj potwierdzone. (...) Prowadzimy racjonalną, spokojną politykę współpracy, nie poprzez emocje, nie poprzez jednodniowe jakieś wydarzenia, tylko strategiczną, i żaden szum informacyjny, który czasem powstaje, nie zakłóci tej relacji - zapewnił.

Szef MON przekazał też, że zarówno on, jak i Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych MON pozostają w bliskim kontakcie z szefem Pentagonu. Będziemy wspólnie pracować nad analizą i nad planami rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie. Ten proces planistyczny teraz trwa, prowadzi go gen. Alexus Grynkewich - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Polska będzie nie tylko informowana, ale będzie w tym procesie brała udział, będzie włączona. (...) Departament (Pentagon-red.) pozostaje w bliskim kontakcie z polskimi odpowiednikami w trakcie analizy zapewniającej jednocześnie utrzymanie silnej obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w Polsce - dodał szef MON.

Dobra współpraca z prezydentem

Wicepremier został zapytany m.in. o współpracę resortu, rządu i Pałacu Prezydenckiego w sprawie obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce.

Ja jestem zadowolony ze współdziałania. Uważam, że tutaj mówimy jednym głosem i to jest najważniejsze. Prezydent, premier, wszyscy ministrowie, wojsko mówimy jednym głosem o obecności żołnierzy amerykańskich, o ich zaangażowaniu i o roli, którą Polska odgrywa - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Podkreślił, że Polska "ma prawo oczekiwać" w tej sprawie zaangażowania i nie jest to "w żaden sposób nadmierne i wygórowane", lecz "prawdziwa relacja sojusznicza".

Jesteśmy w kontakcie z BBN, wczoraj omawialiśmy tę sprawę na Komitecie Bezpieczeństwa, w którym uczestniczył pan minister, szef BBN (Bartosz Grodecki - przyp. RMF FM), w którym uczestniczyli inni ministrowie i dowódcy, więc jest tutaj koordynacja - zaznaczył szef MON.

Dodał, że MON, premier Donald Tusk, prezydent Karol Nawrocki mają swoje zadania i "każdy z tych zadań dobrze się wywiązuje".