Polska gastronomia wkracza na światowe salony. Po raz pierwszy w historii w Krakowie odbędzie się narodowa selekcja Michelin Guide, obejmująca restauracje z różnych regionów kraju. To efekt współpracy Polskiej Organizacji Turystycznej z najbardziej prestiżowym przewodnikiem kulinarnym na świecie. Wydarzenie to ma szansę na stałe zmienić pozycję Polski na kulinarnej mapie Europy.

Przewodnik Michelin, obecny na świecie od 1900 roku, uznawany jest za najbardziej wpływową publikację w branży gastronomicznej. Gwiazdki Michelin pozostają najwyższym międzynarodowym symbolem jakości i kunsztu kulinarnego, a obecność w selekcji przewodnika znacząco wpływa na rozpoznawalność restauracji - czytamy na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej.



Dotychczas selekcja Michelin obejmowała jedynie wybrane miasta i regiony w Polsce. Teraz inspektorzy przewodnika po raz pierwszy przeprowadzą kompleksową ocenę restauracji w skali całego kraju. To ogromna szansa dla szefów kuchni i restauratorów z różnych zakątków Polski na dołączenie do elitarnego grona wyróżnionych przez Michelin.



Jak podkreślają organizatorzy, narodowa selekcja jest potwierdzeniem, że Polska posiada jedną z najdynamiczniej rozwijających się gastronomii w Europie.

„To dla nas fantastyczna wiadomość. Dzięki współpracy Polskiej Organizacji Turystycznej z Przewodnikiem Michelin już nie tylko wybrane regiony i miasta zostaną objęte nową selekcją. 27 maja na gali w Krakowie dowiemy się wszyscy, które restauracje uzyskały nowe gwiazdki, które będą rekomendowane, a które odznaczone Bib Gourmand” – podkreśla Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Gala Michelin w Krakowie – kulminacja narodowej selekcji

Najważniejszym momentem narodowej selekcji będzie pierwsza w historii polskiej gastronomii Gala Michelin, zaplanowana na 27 maja 2026 roku w Krakowie. Wydarzenie odbędzie się w centrum kongresowym ICE o godz. 18.00.

To właśnie wtedy szefowie kuchni i restauratorzy poznają decyzje inspektorów – kto otrzyma upragnione Gwiazdki Michelin, wyróżnienia Bib Gourmand, Zielone Gwiazdki oraz rekomendacje przewodnika.

Gospodarzem wydarzenia będzie Kraków – miasto o bogatej tradycji kulinarnej i dynamicznie rozwijającej się scenie fine dining. Uroczysta gala przyciągnie uwagę całej branży gastronomicznej Europy.

Prestiż i realne korzyści dla polskiej turystyki

Obecność w przewodniku Michelin to nie tylko prestiżowe wyróżnienia, ale także wymierne korzyści dla gospodarki i turystyki.

Doświadczenia innych krajów pokazują, że restauracje wyróżnione przez Michelin mogą liczyć na wzrost rezerwacji nawet o kilkadziesiąt procent.

To także szansa na promocję polskiej kuchni, która łączy tradycję z nowoczesnością oraz lokalność z globalnymi trendami.



