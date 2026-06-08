Polak i Afgańczyk są podejrzani w sprawie katastrofy budowlanej w Görlitz, tuż przy polsko-niemieckiej granicy - ustalił dziennik "Bild". Budynek zawalił się 18 maja, najprawdopdobniej w wyniku wybuchu gazu, zabijając trzy osoby. Jak dowiedziała się gazeta, mężczyzn, którzy są w rękach policji, służby znają z kradzieży metalu. Prawdopodobnie przecięli rurę, co doprowadziło do wycieku gazu.

Görlitz. Kamienica zawaliła się najprawdopodobniej w wyniku wybuchu gazu / Sebastian Kahnert / PAP/EPA

Polak i Afgańczyk podejrzani w sprawie katastrofy budowlanej

Zatrzymani przez służby to Polak Bartosz K. i Afgańczyk Zolmai K. - przekazał "Bild". Mężczyźni mieli manipulować przy rurach w budynku w centrum Görlitz, który później się zawalił - najprawdopdobniej w wyniku wycieku gazu i eksplozji.

Obaj mężczyźni przebywają obecnie w areszcie śledczym z powodu innej sprawy - wyjaśnił rzecznik miejscowej policji.

Śledczy zakładają, że są to złodzieje, którzy w poniedziałek 18 maja, w dniu katastrofy budowlanej, szukali łupu w rejonie przygranicznym. Jak przekazano, szczególnie interesowały ich rowery, złom lub kable miedziane. Z dotychczasowych ustaleń policji wynika, że sprawdzali oni różne drzwi wejściowe, czy można je otworzyć i dostać się do środka.

Jak ustalił "Bild", mężczyźni mieli być wcześniej znani służbom z kradzieży metalu.

Mieli przeciąć rurę i uciec

Mężczyźni weszli do kamienicy w dniu katastrofy po południu. Najprawdopodobniej podczas próby przecięcia miedzianej rury spowodowali wyciek gazu i uciekli - przekazał niemiecki dziennik. Kamera monitoringu zarejestrowała później na granicy jednego z nich na rowerze.

Kilkupiętrowy budynek mieszkalny w pobliżu dworca kolejowego zawalił się wieczorem - najbardziej prawdopodobną przyczyną jest wybuch gazu. Zginęły dwie turystki z Rumunii w wieku 25 i 26 lat. Zmarł również 48-letni mężczyzna pochodzący z Bułgarii, posiadający także niemieckie obywatelstwo - przekazał "Bild".