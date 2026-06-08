Nie żyje Stacey King, były koszykarz, trzykrotny mistrz NBA w barwach Chicago Bulls. Miał 59 lat. Po zakończeniu kariery był cenionym ekspertem i komentatorem.

Stacey King / Shutterstock

"Stacey King był cenionym członkiem rodziny Bulls i jedną z naprawdę wyjątkowych osobowości w historii naszego klubu" - przekazały w oświadczeniu chicagowskie "Byki", podkreślając, że King był związany z nimi ponad trzy dekady.

King karierę w NBA rozpoczął w barwach Bulls, którzy wybrali mierzącego 211 cm środkowego z Oklahomy z szóstym numerem w drafcie w 1989 roku.

W ciągu pięciu sezonów spędzonych w tej ekipie odnotował średnio 6,6 punktu i 3,3 zbiórki, a w latach 1991-93 został mistrzem NBA w erze Michaela Jordana.

W NBA rozegrał w sumie osiem sezonów, występując też w Minnesota Timberwolves, Miami Heat, Boston Celtics i Dallas Mavericks.