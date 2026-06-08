Ogłoszono oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych w Armenii. Wygrała Umowa Społeczna, partia Nikola Paszyniana, premiera kraju. Zdobyta większość pozwoli mu na stworzenie samodzielnego rządu. Drugie miejsce zajął sojusz Silna Armenia, a trzecie Blok Armenia. Paszynian dąży m.in. do zbliżenia z Zachodem i ograniczenia zależności od Rosji.

Premier Armenii Nikol Paszynian (w czapce) podczas poniedziałkowej konferencji prasowej po wyborach parlamentarnych / KAREN MINASYAN / AFP / East News

Oficjalne wyniki wyborów w Armenii

W Armenii przeliczono wszystkie głosy oddane w niedzielnych wyborach parlamentarnych. Centralna Komisja Wyborcza w poniedziałek ogłosiła oficjalne wyniki.

Wygrała Umowa Społeczna - partia premiera kraju Nikola Paszyniana, zdobywając 49,81 proc. głosów.

Drugie miejsce zajął sojusz Silna Armenia - 23,29 proc., a trzecie Blok Armenia - 9,94 proc. Do parlamentu wejdzie jeszcze partia Kwitnąca Armenia, która zdobyła 4 proc. głosów.

Zdobyta większość pozwoli Paszynianowi na stworzenie samodzielnego rządu. Obecny premier sprawuje to stanowisko od 2018 r. i zostanie w ten sposób najdłużej urzędującym szefem rządu w historii kraju.

Wybory w obliczu silnej polaryzacji

Wybory w Armenii postrzegane były jako test polityki Paszyniana, który dąży do normalizacji stosunków z Azerbejdżanem po przegranym konflikcie o Górski Karabach, zbliżenia z Zachodem i ograniczenia zależności od Rosji. Główne siły opozycji - Silna Armenia, Blok Armenia i Kwitnąca Armenia - krytykują go za ustępstwa wobec Azerbejdżanu i opowiada się za bliższymi relacjami z Moskwą.

Armeńska scena polityczna jest silnie spolaryzowana, kampania wyborcza przebiegała w napiętej atmosferze. Media informowały o masowych operacjach dezinformacyjnych Rosji wymierzonych w Paszyniana.

Z kolei władze aresztowały dziesiątki osób, m.in. powiązanych z partiami opozycyjnymi, zarzucając im przestępstwa wyborcze. Oponenci premiera uznali to za represje polityczne, do których Paszynian wykorzystuje aparat państwa.

To hańba, aresztowano 75 członków i sympatyków Silnej Armenii, a w okresie wyborczym zatrzymano 700 osób - mówił w powyborczą noc główny rywal Paszyniana, Samwel Karapetian. Jest on ormiańsko-rosyjskim oligarchą; kieruje koalicją Silna Armenia. Sam przebywa w areszcie domowym. Aresztowano go w 2025 r. pod zarzutami podżegania do obalenia władzy i przestępstw finansowych.

Paszynian, pytany o pojawiające się przez całą wyborczą niedzielę doniesienia opozycji o naruszeniach wyborczych ze strony władz, powiedział, że te "nie ingerowały w nielegalny sposób w swobodę wypowiedzi obywateli". Oświadczył, że organy ścigania reagowały na doniesienia o nieprawidłowościach wyborczych, dotyczących np. kupowania głosów.

To również oczywiste, że trójgłowa partia wojny stosowała takie metody, a organy ścigania reagowały - dodał.