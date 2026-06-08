​Polski rząd pracuje nad nowymi przepisami, które mogą wprowadzić obowiązek podawania klientom restauracji, barów i kawiarni wody z kranu bezpłatnie, jeśli o to poproszą. Pojawiła się już nawet konkretna data, od której nowe prawo miałoby obowiązywać. W tle sprawy jest także wątek ekologiczny.

Rząd planuje obowiązek darmowej wody z kranu w restauracjach od sierpnia 2026 roku (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

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O procedowanych zmianach pisze serwis prawo.pl.

Zgodnie z propozycją, lokale gastronomiczne serwujące posiłki w salach z miejscami siedzącymi miałyby zapewniać klientom bezpłatną wodę z kranu na życzenie, w naczyniach wielokrotnego użytku lub przeznaczonych do wielokrotnego napełniania. Każda osoba mogłaby otrzymać do 0,5 litra wody.

Nowe regulacje są odpowiedzią na postulaty społeczne i mają promować ekologię. Pracuje nad nimi Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które chce ograniczać zużycie opakowań. Wnioskodawcy wskazywali również, że gdyby woda była darmowa albo za symboliczną opłatą, to klienci lokali gastronomicznych rzadziej sięgaliby po napoje zawierające cukier - pisze cytowany portal.

Projekt ustawy jest nadal na etapie prac rządowych. Jeśli przepisy wejdą w życie, nowe obowiązki dla branży gastronomicznej mogłyby zacząć obowiązywać od 12 sierpnia 2026 roku.

Ankieta Czy kranówka w restauracjach powinna być darmowa? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Czy kranówka w restauracjach powinna być darmowa? Tak 76% Nie 16% Nie mam zdania 8%

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W Unii obowiązku darmowej wody nie ma

Unia Europejska nie wymaga od państw członkowskich wprowadzenia obowiązku darmowego serwowania wody z kranu w gastronomii, a jedynie zachęca do takich działań. Polska rozważa jednak pójście o krok dalej niż unijne zalecenia. Podobne przepisy obowiązują m.in. we Francji, a w Anglii i Walii darmowa woda jest dostępna w lokalach serwujących alkohol (pojawia się argument o rozcieńczaniu napojów wyskokowych).

We Włoszech decyzja o podaniu wody należy do restauratora. Ostatnio zakończył się tam głośny proces, w którym odpowiednik polskiego Sądu Najwyższego stwierdził, że restauracje nie mają obowiązku udostępniać klientom darmowej wody. Jedną ze stron sporu była turystka, której odmówiono wody w karafce w luksusowym hotelu.

Jakość kranówki w Europie

Jak wynika z danych Environmental Performance Index (międzynarodowego wskaźnika oceniającego, jak skutecznie poszczególne państwa chronią środowisko i zdrowie ludzi przed zagrożeniami środowiskowymi), w Europie najlepszą wodę z kranu mają kraje z północy i zachodu kontynentu (Finlandia, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania czy Norwegia), natomiast najsłabiej wypadają państwa Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej (Mołdawia, Rumunia, Macedonia Płn., Gruzja, Albania, Węgry czy Gruzja). Jednocześnie nawet kraje słynące z dobrej jakości wody mogą mieć problemy z zanieczyszczeniem wód podziemnych, które wymagają kosztownego uzdatniania.

Polska jest obecnie klasyfikowana wysoko, obok takich krajów jak Estonia czy Czechy.