W jednym z mieszkań w powiecie gliwickim policjanci (woj. śląskie) odkryli nielegalną hodowlę ptaków egzotycznych oraz gatunków objętych ścisłą ochroną. Funkcjonariusze zabezpieczyli 18 ptaków oraz urządzenia służące do ich odławiania. Sprawą zajmuje się prokuratura, a o dalszym losie ptaków zdecyduje sąd.

/ Śląska policja /

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na rmf24.pl

Policjanci z Gliwic ustalili, że właściciel jednego z mieszkań samodzielnie odławiał dziko żyjące egzotyczne ptaki, a następnie przetrzymywał je i rozmnażał w warunkach domowych.

W trakcie interwencji mężczyzna przyznał się do prowadzenia hodowli, a także do posiadania ptaków objętych ochroną, które wcześniej odłowił.

18 ptaków i sprzęt do odławiania

W nielegalnej hodowli funkcjonariusze znaleźli 18 ptaków, wśród których były m.in. szczygieł, kulczyk, makolągwa oraz czyżyk czerwony.

Policjanci zabezpieczyli również klatki oraz tzw. żywołapki, czyli urządzenia służące do odławiania dzikich ptaków.

Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest pod kątem naruszenia przepisów dotyczących ochrony gatunkowej zwierząt. Nadzór nad sprawą sprawuje Prokuratura Rejonowa Gliwice-Zachód.

Do czasu rozstrzygnięcia sprawy ptaki pozostaną w dotychczasowym miejscu bytowania. O ich dalszym losie zdecyduje sąd.

