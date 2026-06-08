Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku coraz bliżej. Kto zostanie piłkarskim mistrzem świata? Naukowcy wyliczyli, że największe szanse na końcowy triumf ma reprezentacja Hiszpanii. Jednak tuż za jej plecami panuje wielki ścisk chętnych do sięgnięcia po prestiżowe trofeum.

Piłkarze reprezentacji Hiszpanii / IMAGO/Imago Sport and News / East News

Według naukowców największe szanse na sukces w rozpoczynającym się mundialu mają Hiszpania, Anglia, Francja i Niemcy.

Na czym opierano badania?

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Reprezentacje Hiszpanii, Anglii, Francji i Niemiec mają największe szanse na sukces w rozpoczynających się w czwartek piłkarskich mistrzostwach świata - wynika z symulacji przeprowadzonej przez naukowców z uniwersytetów w Innsbrucku i Dortmundzie.

Bazując na wszelkich możliwych danych, m.in. wynikach meczów z ostatnich miesiącach, notach wystawianych poszczególnym piłkarzom czy kursach bukmacherskich oraz korzystając z pomocy sztucznej inteligencji, zespół badawczy złożony z pracowników obu uczelni wyłonił czołową czwórkę.

Z analizy wynika, że z tego grona największe szanse na wzniesienia głównego trofeum - Pucharu Świata - po finale 19 lipca w East Rutherford ma Hiszpania. Wynoszą one jednak tylko 14,5 proc. W przypadku Anglii, która na drugie mistrzostwo czeka od 1966 roku, i Francji oszacowano je na 12,4, a Niemiec - 11,2 proc.

W drugim rzędzie faworytów pojawiły się Portugalia - 8,9 proc. szans, broniąca tytułu Argentyna - 8,2 oraz Holandia - 5,6 i Brazylia - 4,7. Czołową dziesiątkę uzupełniają Belgia i wracająca na największą piłkarską scenę po wielu latach Norwegia.

Przeprowadziliśmy 100 tysięcy możliwych symulacji przebiegu mundialu: mecz po meczu, runda po rundzie, zgodnie z wszystkimi założeniami i przepisami FIFA - zaznaczył Rouven Michels, członek zespołu przeprowadzającego badanie. Jak dodał, taki turniej to wspaniała okazja, aby wzbudzić zainteresowanie rachunkiem prawdopodobieństwami wśród wielu osób, które w innym przypadku nigdy by nie zwróciły na to uwagi.