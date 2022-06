Nawet dożywocie grozi dwóm mężczyznom, którzy w 2019 r. porwali, zabili, a następnie ukryli zwłoki 39-latka z Piły (Wielkopolskie). Zbrodnia wyszła na jaw, gdy jeden z podejrzanych opisał ją podczas przesłuchania w innej sprawie - podały policja i prokuratura.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Rzecznik prasowy wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak poinformował, że w drugiej połowie czerwca 2019 r. pilscy funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o zaginięciu 39-letniego mieszkańca miasta. Mimo poszukiwań mężczyzny nie udało się odnaleźć - zaznaczył.

Przełom w śledztwie

Tej wiosny do pilskiej komendy zgłosił się 41-latek, który miał być przesłuchany w związku ze złamaniem sądowego zakazu prowadzenia pojazdów.



W toku prowadzonych z nim czynności oznajmił, że chciałby powiedzieć jeszcze o innym zdarzeniu. Przyznał, że pewnej czerwcowej nocy 2019 r. był świadkiem pobicia i zamordowania zaginionego 39-latka. Wskazał również miejsce ukrycia zwłok - opisał Andrzej Borowiak.



Sekcja zwłok odnalezionych w miejscu wskazanym przez mężczyznę potwierdziła, że był to zaginiony przed trzema laty 39-letni mieszkaniec Piły. Funkcjonariusze znaleźli również samochód, którym przewożono ofiarę zabójstwa. Szczegółowe oględziny auta potwierdziły, że pojazd był wykorzystywany w trakcie popełniania przestępstwa.



Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak poinformował, że w dalszym toku śledztwa prowadzonego pod nadzorem poznańskiej prokuratury okręgowej ustalono, iż za porwanie i zabójstwo 39-latka odpowiada trzech mężczyzn.



Według śledczych w nocy z 16 na 17 czerwca 2019 r. mężczyźni pojechali spotkać się ze swoją ofiarą w jednym z wielkopolskich miast, po czym pobili 39-latka, skrępowali go, wrzucili do bagażnika auta, a następnie wywieźli do lasu, gdzie zadali mu ciosy nożem i wrzucili do wykopanego dołu.



Prok. Wawrzyniak zaznaczył, że 41-letni mieszkaniec powiatu pilskiego, który ujawnił okoliczności zdarzenia został zatrzymany w dniu składania zeznań. Okazało się, że drugi z nich, 45-letni mieszkaniec Piły, przebywa w zakładzie karnym. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zatrzymali go w dniu jego wyjścia z więzienia, po odbyciu kary za inne przestępstwo. Jak ustalono trzecia z osób związana z zabójstwem pokrzywdzonego zginęła w wypadku motocyklowym jeszcze w 2019 r.- opisał prokurator.

Zatrzymanym przedstawiono zarzut zabójstwa oraz bezprawnego pozbawienia wolności pokrzywdzonego. 45-letni podejrzany odpowie za popełnienie przestępstwa w warunkach recydywy. Sąd na wniosek śledczych tymczasowo aresztował obu mężczyzn na okres trzech miesięcy.

Podejrzanym grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.