​Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem, jakie w poniedziałek mogą wystąpić na terenie większości powiatów Wielkopolski.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ostrzeżenia drugiego stopnia IMGW wydał dla 13. powiatów zachodniej i południowej Wielkopolski, a dla 18. powiatów zachodniej, środkowej i wschodniej części regionu alert pierwszego stopnia.

Według prognoz od godz. 14:00 do północy, na obszarze powiatów kaliskiego, kępińskiego, ostrzeszowskiego, tureckiego i Kalisza mogą wystąpić burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 25 mm do 35 mm, oraz porywy wiatru wiejącego z prędkością do 100 km/h. Lokalnie mogą pojawić się opady gradu.

Na terenie powiatów: gostyńskiego, jarocińskiego, krotoszyńskiego, leszczyńskiego, ostrowskiego, pleszewskiego, rawickiego i Leszna burze mogą występować od godz. 14:00 do godz. 21:00. Według synoptyków będą im towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 25 mm do 35 mm, wiatr w porywach wiejący z prędkością do 100 km/h, a miejscami także opady gradu.

Na obszarze Konina oraz powiatu konińskiego i kolskiego od godz. 12:00 do godz. 22:00 prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h, a miejscami mogą wystąpić opady gradu.

Z kolei na obszarze powiatów: gnieźnieńskiego, grodziskiego, kościańskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, poznańskiego, słupeckiego, szamotulskiego, średzkiego, śremskiego, wągrowieckiego, wolsztyńskiego, wrzesińskiego i Poznania burze mogą wystąpić od godz. 11:00 do godz. 18:00. Według prognoz miejscami będą im towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h, a lokalnie opady gradu.

W komunikacie IMGW zaznaczono, że najbardziej intensywne zjawiska atmosferyczne wystąpią w godzinach popołudniowych i wieczornych.