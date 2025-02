W nocy z 7 na 8 lutego prace budowlane na wiadukcie przy ul. Hetmańskiej w Poznaniu przeniosą się na nitkę południową, po której do tej pory odbywał się przejazd w obu kierunkach. Poznańskie Inwestycje Miejskie zapowiadają, że zbliża się koniec remontów w tej części miasta.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock





Ważne zmiany w południowo-wschodniej części Poznania.

Kierowcy jadący ul. Hetmańską, między rondami Starołęka i Żegrze wkrótce przejadą wyremontowaną częścią wiaduktu nad ul. Wagrowską.

Prace budowlane przeniosą się na nitkę południową, po której do tej pory odbywał się przejazd w obu kierunkach. Oznacza to zmiany dla kierowców - w nocy z 7 na 8 lutego to nitka północna przejmie cały ruch.

Inwestycja polega na koniecznej naprawie podpór wiaduktu nad ul. Wagrowską, a także dylatacji. Dzięki tym pracom zachowana zostanie nośność. Najwięcej dzieje się więc pod obiektem, gdzie m.in. wybudowane zostały nowe podpory pierwszego wiaduktu.

Aby utrudnienia dla kierowców były najmniej dotkliwe, prace podzielone zostały na dwa etapy, co pozwoliło na utrzymanie przejazdu w obu kierunkach między rondami Starołęka i Żegrze - wskazuje Tomasz Płóciniczak, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Zmiany i objazdy

Zmiany wprowadzone w nocy z 7 na 8 lutego będą polegały na wyłączeniu z ruchu jezdni południowej. Przejazd po jednym pasie w obu kierunkach będzie możliwy północną częścią, czyli od strony os. Armii Krajowej.

Jak zapowiadają urzędnicy - kierowcy poruszający się ul. Hetmańską dostaną się na drugą jezdnię przewiązkami, czyli tymczasowymi przejazdami przez torowisko tramwajowe znajdującymi się po obu stronach wiaduktu.

Ulica Wagrowska pod wiaduktem pozostanie nieprzejezdna. Objazd zalecany jest pozostałym odcinkiem ul. Wagrowskiej, tj. na rondzie po stronie nowych osiedli należy skręcić w lewo i jechać wzdłuż ul. Hetmańskiej.

Wyjazd w stronę ronda Żegrze możliwy będzie przy parkingu typu Park&Ride, natomiast do ronda Starołęka można dojechać ul. Wagrowską i następnie Starołęcką.