3 osoby powiązane z gangiem zajmującym się wytwarzaniem, przemytem i handlem narkotykami zostały zatrzymane przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji. Według ustaleń śledczych członkowie grupy planowali również uruchomienie laboratorium narkotyków w Berlinie.

/ CBŚP / Materiały prasowe

Rzecznik Centralnego Biura Śledczego Policji podkom. Krzysztof Wrześniowski przekazał w piątek, że pomorscy funkcjonariusze zatrzymali kolejne 3 osoby w ramach śledztwa dotyczącego działalności zorganizowanych grup przestępczych czerpiących korzyści z wytwarzania, przemytu oraz wprowadzania do obrotu narkotyków.

Zatrzymanym prokurator z Prokuratury Krajowej w Gdańsku przedstawił zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz udziału w przemycie ponad 25 kg marihuany.

Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec trzech osób trzymiesięczny areszt.

Są to już kolejne zatrzymania w śledztwie prowadzonym aktualnie przeciwko łącznie 13 osobom, natomiast zarzuty dotyczące nielegalnego wytwarzania narkotyków oraz ich wprowadzania do obrotu przedstawiono do tej pory 8 osobom - zaznaczył Wrześniowski.

Wcześniej policjanci CBŚP z Gdańska zlikwidowali nielegalne laboratoria w Zachodniopomorskiem i na Śląsku, gdzie wytwarzano amfetaminę i mefedron. Członkowie gangu planowali też uruchomienie laboratorium narkotyków w Berlinie.

Funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań w sprawie.