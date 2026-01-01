Trwa dogaszanie pożaru, który wybuchł w nocy na poddaszu hotelu w Wieleniu Zaobrzańskim w powiecie wolsztyńskim w Wielkopolsce. Zdjęcia z miejsca zdarzenia dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Zdjęcie z akcji gaśniczej / Karol Schmidt / Gorąca Linia RMF FM

Pożar wybuchł przed godz. 1 w nocy. Według zgłoszenia, miał się rozpocząć od hotelowej sauny.

Przed przybyciem służb budynek hotelu opuściło 19 osób. Nikt nie ucierpiał. Goście zostali przeniesieni do innego obiektu.

Zdjęcie z akcji gaśniczej / Karol Schmidt / Gorąca Linia RMF FM

Reporter RMF FM Beniamin Piłat usłyszał o poranku od strażaków, że trwa dogaszanie budynku oraz przygotowania do prac rozbiórkowych.

"Część budynku udało się uratować, jednak pozostałe kondygnacje uległy zalaniu w wyniku działań gaśniczych" - przekazała w porannym komunikacie Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu. Wyliczyła też, że powierzchnia pożaru sięgnęła około 300 metrów kwadratowych.

W nocy w akcji gaśniczej brało udział kilkudziesięciu strażaków. O poranku na miejscu są jeszcze 4 zastępy.



Okoliczności wybuchu pożaru będą badane po zakończeniu akcji gaśniczej.