Trwa dogaszanie pożaru, który wybuchł w nocy na poddaszu hotelu w Wieleniu Zaobrzańskim w powiecie wolsztyńskim w Wielkopolsce. Zdjęcia z miejsca zdarzenia dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.
Pożar wybuchł przed godz. 1 w nocy. Według zgłoszenia, miał się rozpocząć od hotelowej sauny.
Przed przybyciem służb budynek hotelu opuściło 19 osób. Nikt nie ucierpiał. Goście zostali przeniesieni do innego obiektu.
Reporter RMF FM Beniamin Piłat usłyszał o poranku od strażaków, że trwa dogaszanie budynku oraz przygotowania do prac rozbiórkowych.
"Część budynku udało się uratować, jednak pozostałe kondygnacje uległy zalaniu w wyniku działań gaśniczych" - przekazała w porannym komunikacie Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu. Wyliczyła też, że powierzchnia pożaru sięgnęła około 300 metrów kwadratowych.
W nocy w akcji gaśniczej brało udział kilkudziesięciu strażaków. O poranku na miejscu są jeszcze 4 zastępy.
Okoliczności wybuchu pożaru będą badane po zakończeniu akcji gaśniczej.
