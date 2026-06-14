Podczas budowy w Poznaniu znaleziono ludzkie kości. Na szczątki natrafili robotnicy w rejonie osiedla Wilczy Młyn - informuje reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.

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Ludzkie kości znaleźli robotnicy pracujący przy budowie chodnika w okolicach poznańskich Naramowic.

Jak powiedziała reporterowi RMF FM mł. asp. Anna Klój z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, na miejscu interweniowali funkcjonariusze. Wezwano m.in. antropologa, technika kryminalistyki i prokuratora.

Szczątki zostały zabezpieczone i przekazane do dalszych badań.

Służby będą wyjaśniać, czy mogą mieć one charakter kryminalny, czy bardziej historyczny, bo to nie pierwsze tego typu znalezisko w tym rejonie Poznania, gdzie 80 lat temu toczyły się walki o miasto.

Jako pierwsza informację o znalezionych kościach podała poznańska telewizja WTK.