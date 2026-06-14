Tragiczne zdarzenie na zamkniętym wybiegu dla koni w powiecie konińskim w Wielkopolsce. W wyniku porażenia prądem padły trzy konie.

Dzięki szybkiej interwencji strażaków, część zwierząt udało się uratować / Komenda Miejska PSP w Koninie /

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Z powodu silnego wiatru i burz, które przechodzą nad Wielkopolską, doszło do zerwania linii energetycznej w miejscowości Zalesie w gminie Krzymów.

Po dojeździe na miejsce i zabezpieczeniu terenu służby stwierdziły śmierć trzech koni, które przebywały na zamkniętym wybiegu.

Dzięki szybkim działaniom strażaków udało się uratować kolejne trzy zwierzęta, które zostały bezpiecznie wyprowadzone z zagrożonego terenu - mówił aspirant Martin Halasz, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Niemal 200 interwencji w związku z burzami

Przez cały weekend wielkopolscy strażacy interweniowali już prawie 200 razy w związku z burzami, silnym wiatrem i intensywnymi opadami.

Działania dotyczyły między innymi zerwanych dachów i uszkodzonych samochodów.