Tragiczne zdarzenie na zamkniętym wybiegu dla koni w powiecie konińskim w Wielkopolsce. W wyniku porażenia prądem padły trzy konie.
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Z powodu silnego wiatru i burz, które przechodzą nad Wielkopolską, doszło do zerwania linii energetycznej w miejscowości Zalesie w gminie Krzymów.
Po dojeździe na miejsce i zabezpieczeniu terenu służby stwierdziły śmierć trzech koni, które przebywały na zamkniętym wybiegu.
Dzięki szybkim działaniom strażaków udało się uratować kolejne trzy zwierzęta, które zostały bezpiecznie wyprowadzone z zagrożonego terenu - mówił aspirant Martin Halasz, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
Przez cały weekend wielkopolscy strażacy interweniowali już prawie 200 razy w związku z burzami, silnym wiatrem i intensywnymi opadami.
Działania dotyczyły między innymi zerwanych dachów i uszkodzonych samochodów.