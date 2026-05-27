Zatrzymano dwóch mężczyzn podejrzanych w sprawie porwania w Poznaniu w grudniu 2025 r. 41-letniego obywatela Niemiec. Mężczyzna stracił gotówkę, biżuterię i zegarki warte w sumie 280 tysięcy złotych.

Podejrzanym grozi do 15 lat więzienia / Wielkopolska policja /

Widok skrępowanego mężczyzny proszącego o pomoc zaniepokoił pod koniec ubiegłego roku mieszkańca Kórnika. Wezwani na miejsce policjanci szybko odnaleźli mężczyznę. Sprawa została przekazana mundurowym z Poznania.

Funkcjonariuszom udało się ustalić, że trzech zamaskowanych mężczyzn zaatakowało 41-latka na parkingu jednego z poznańskich centrów handlowych 19 grudnia 2025 r. Obywatel Niemiec został wciągnięty do samochodu i porwany. Stracił gotówkę, biżuterię i zegarki warte 280 tys. zł.

Przełom w sprawie

Po kilku miesiącach policji udało się zatrzymać dwóch mężczyzn. Prokurator z Prokuratury Rejonowej Poznań Grunwald postawił im zarzuty rozboju i pozbawienia wolności, za co grozi kara do 15 lat więzienia.

Mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące. Policja nie wyklucza, że w tej sprawie zatrzymane zostaną kolejne osoby.