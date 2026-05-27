Groźny incydent w Wielkopolsce. Jedna osoba została poszkodowana w wyniku zapłonu łatwopalnej substancji w miejscowości Kalina - informuje reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.
Zdarzenie miało miejsce we wtorkowy wieczór w miejscowości Kalina w powiecie gnieźnieńskim.
Podczas próby rozpalenia ognia w piecu doszło do zapłonu łatwopalnej substancji.
Kobieta z oparzeniami dróg oddechowych i przednich części ciała została przetransportowana do szpitala.
Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a teren zabezpieczali strażacy.