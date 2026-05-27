Ponad 500 dzieci zmarło na odrę lub z podejrzeniem odry w Bangladeszu od marca tego roku - podaje BBC, powołując się na tamtejsze ministerstwo zdrowia. Liczba przypuszczalnych zachorowań w ciągu dwóch miesięcy wzrosła do 60 tys.

Odra szybko się rozprzestrzenia / PAP/EPA

Rząd prowadzi masowe szczepienia, mające spowolnić rozprzestrzenianie się choroby.

Resort powiadomił, że lekarzom i pielęgniarkom na oddziałach leczących odrę odwołano dni wolne przysługujące z okazji święta przerwania postu na zakończenie ramadanu. Rząd prowadzi też kampanię masowych szczepień, by spowolnić rozprzestrzenianie się choroby.

Ogromny wzrost zachorowań na Odrę

Odra jest bardzo zaraźliwa i szybko się rozprzestrzenia, a szczególnie niebezpieczna jest dla dzieci poniżej piątego roku życia, które nie zostały zaszczepione.

Szefowa przedstawicielstwa Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) w Bangladeszu Rana Flowers powiedziała na konferencji prasowej, że stwierdzono kilka czynników zwiększonego ryzyka infekcji, w tym istnienie regionów zwiększonej liczby zakażeń, gdzie wielu dzieci nie zaszczepiono, duże zaludnienie niektórych obszarów, w tym zwłaszcza Dhaki, i masowe przemieszczanie się ludności podczas świąt. Najistotniejszym czynnikiem są jednak opóźnienia w zamawianiu szczepionek przez władze.

Problemy ze szczepionkami

W 2024 r. z Bangladeszu uciekła po fali protestów wieloletnia premierka Szejk Hasina, mianowano rząd tymczasowy, a w lutym bieżącego roku przeprowadzono wybory. Według UNICEF rząd tymczasowy zmienił sposób zakupu szczepionek, co doprowadziło do opóźnień w składaniu zamówień. Były doradca tymczasowego premiera Md Sayedur Rahman zaprzeczył jednak, by wprowadzono zmiany w procedurze zamawiania szczepionek.

Na początku kwietnia władze Bangladeszu rozpoczęły pilną kampanię szczepień przy współpracy międzynarodowych agencji pomocowych. Zdaniem UNICEF pozwoliło to ograniczyć wzrost liczby zakażeń na najbardziej dotkniętych obszarach, a nowych przypadków zakażeń jest coraz mniej.