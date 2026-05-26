​Karę 25 lat więzienia - zamiast dożywocia - wymierzył Sąd Apelacyjny w Krakowie Ingebrigtowi G. oskarżonemu o zabójstwo 26-letniej partnerki w Oświęcimiu w 2022 roku i porwanie ich córki. Orzeczenie jest prawomocne.

Norweg Ingebrigt G. na sali rozpraw Sądu Apelacyjnego w Krakowie 26 maja 2026 roku / Łukasz Gągulski / PAP

Krakowski sąd okręgowy w kwietniu ub.r. skazał Ingebrigta G. na karę dożywotniego więzienia za zabójstwo w listopadzie 2022 roku w Oświęcimiu 26-latki oraz uprowadzenie ich córki. Nakazał też zapłacić po 200 tys. zł dla dziecka i ojca pokrzywdzonej.

W apelacji obrona Ingebrigta G. domagała się uniewinnienia od zarzutu uprowadzenia dziecka, a w części dotyczącej zabójstwa - o uchylenie wyroku i ponowne rozpatrzenie sprawy. Adwokat wnioskował także o przeprowadzenie dodatkowych dowodów. Prokuratura nie odwoływała się od decyzji sądu pierwszej instancji, a w trakcie postępowania apelacyjnego zawnioskowała o utrzymanie kary wymierzonej przez sąd okręgowy.

We wtorek Sąd Apelacyjny w Krakowie zmienił wyrok sądu pierwszej instancji i obniżył karę do 25 lat więzienia. Rozprawa - podobnie jak w pierwszej instancji - toczyła się z wyłączeniem jawności.

Rzecznik prasowy Sądu Apelacyjnego w Krakowie SSA Tomasz Szymański, który również przewodniczył rozprawie, przekazał dziennikarzom, że sąd drugiej instancji potwierdził sprawstwo oskarżonego i jego winę, ale uznał, że dożywotnie pozbawienia wolności jest karą zbyt surową. Wskazał, że o obniżeniu kary zdecydował stan psychiczny oskarżonego w momencie dokonania zbrodni, który wpływał na zmniejszony stopień jego winy.

W toku postępowania główny nacisk był kładziony na kwestie związane ze stanem psychicznym, w jakim działał oskarżony. Sąd uwzględnił po części te zarzuty i uznał, że ten stopień winy związany z kwestiami nie tyle motywacyjnymi, co związanymi ze stanem psychicznym oskarżonego, pewnymi jego zaburzeniami w tym zakresie, powoduje, że nie jest możliwe wymierzenie kary dożywotniego pozbawienia wolności - wyjaśnił sędzia. Zaznaczył jednocześnie, że nie były one na tyle poważne, by ograniczały poczytalność oskarżonego.

Odbywanie kary w Norwegii

Mężczyzna jako obywatel Norwegii ma prawo złożyć wniosek o odbywanie kary w swoim kraju. Jak wskazał rzecznik prasowy Sądu Okręgowego ds. karnych sędzia Maciej Czajka, państwo to, w tym przypadku Norwegia, ma wówczas obowiązek respektować treść wydanego wyroku, ale jednocześnie wyrok ten musi zostać dostosowany do obowiązującego tam prawa. Oznacza to, że jeżeli wyrok przekraczała maksymalną norweską karę, zostaje dostosowany i obniżony do limitów obowiązujących w Norwegii.

Krakowski sąd okręgowy w kwietniu ub.r. skazał Ingebrigta G. na karę dożywotniego więzienia za zabójstwo w listopadzie 2022 roku w Oświęcimiu 26-latki oraz uprowadzenie ich córki. Nakazał też zapłacić po 200 tys. zł dla dziecka i ojca pokrzywdzonej. Ciało 26-latki znalazł 5 listopada 2022 r. w mieszkaniu w Oświęcimiu jej ojciec. Wyniki sekcji zwłok wykazały, że młoda kobieta zmarła w wyniku ran i wykrwawienia.

Policja rozpoczęła pościg za mężczyzną, a za 5-latką został wydany Child Alert. Ingebrigt G. został zatrzymany z dzieckiem na autostradzie w Kopenhadze. W grudniu 2022 r. duński sąd zgodził się na ekstradycję Norwega do Polski. Prokuratura oskarżyła mężczyznę o zabójstwo kobiety oraz uprowadzenia dziecka.