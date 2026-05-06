Ława przysięgłych w Teksasie wydała wyrok śmierci dla byłego kierowcy firmy kurierskiej, który w 2022 roku porwał i zamordował 7-letnią dziewczynkę podczas dostawy dla niej prezentu świątecznego. Decyzja sądu zapadła po wysłuchaniu obszernego materiału dowodowego, w tym nagrań audio, zdjęć i zeznań ekspertów.

  • Tanner Horner, były kierowca firmy kurierskiej, został skazany na karę śmierci za porwanie i zabójstwo 7-letniej Atheny Strand w Paradise w Teksasie w 2022 roku.
  • Horner przyznał się do winy - porwał i udusił dziewczynkę po tym, jak potrącił ją swoim samochodem podczas dostawy.
Pod koniec 2022 roku, w niewielkim miasteczku Paradise w Teksasie, doszło do tragedii, która wstrząsnęła całą Ameryką. 7-letnia Athena Strand została porwana i zamordowana przez kierowcę firmy kurierskiej, który miał dostarczyć dla niej paczkę z prezentem świątecznym. Dziewczynka przebywała u ojca i macochy i miała wrócić do matki po świętach.

Początkowo Tanner Horner twierdził, że podczas cofania przypadkowo potrącił Athenę swoim vanem. Przerażony konsekwencjami, postanowił ukryć swoje działanie. Porwał dziewczynkę, a następnie udusił ją, by zatuszować wypadek. Jednak śledczy przedstawili w sądzie dowody na napaść seksualną i brutalną przemoc. Horner przyznał się do winy.

Ciało Atheny odnaleziono 2 grudnia 2022 roku, dwa dni po jej zaginięciu, około 15 kilometrów od miejsca zamieszkania swojego ojca.

Proces, który poruszył opinię publiczną

Proces Tannera Hornera został przeniesiony z hrabstwa Wise do hrabstwa Tarrant z powodu ogromnego zainteresowania mediów. Przez 19 dni ława przysięgłych wysłuchiwała zeznań świadków, ekspertów oraz analizowała dowody, w tym nagrania z samochodu dostawczego i zdjęcia z miejsca zbrodni. Oglądając i słuchając nagrań część ławników się rozpłakała.

Szczególnie poruszające było zdjęcie, na którym przerażona Athena stoi za Hornerem tuż przed tragicznymi wydarzeniami. Na nagraniach słychać, jak Horner nakazuje zdjąć dziewczynce bluzkę i mówi, że jest "naprawdę ładna". Słychać też płacz Atheny i jej prośby o zawiezienie jej do matki.

Podczas mów końcowych prokurator James Stainton podkreślał, że to właśnie dla takich spraw Teksas utrzymuje karę śmierci. Obrona, reprezentowana przez Susan Anderson, apelowała o miłosierdzie i dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego, argumentując, że życie człowieka jest najwyższą wartością.

Reakcja rodziny

Po ogłoszeniu wyroku, wujek Atheny, Jacob Strand, skierował do Hornera słowa pełne emocji, podkreślając, że jego czyn zniszczył całą rodzinę. Zostaniesz osądzony. Spotkasz gniew Boga. Jesteś przypisem w historii Atheny. Jej imię będzie na zawsze czczone, a o tobie wszyscy zapomną - mówił wzruszony mężczyzna.

