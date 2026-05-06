Ława przysięgłych w Teksasie wydała wyrok śmierci dla byłego kierowcy firmy kurierskiej, który w 2022 roku porwał i zamordował 7-letnią dziewczynkę podczas dostawy dla niej prezentu świątecznego. Decyzja sądu zapadła po wysłuchaniu obszernego materiału dowodowego, w tym nagrań audio, zdjęć i zeznań ekspertów.

Pod koniec 2022 roku, w niewielkim miasteczku Paradise w Teksasie, doszło do tragedii, która wstrząsnęła całą Ameryką. 7-letnia Athena Strand została porwana i zamordowana przez kierowcę firmy kurierskiej, który miał dostarczyć dla niej paczkę z prezentem świątecznym. Dziewczynka przebywała u ojca i macochy i miała wrócić do matki po świętach.

Początkowo Tanner Horner twierdził, że podczas cofania przypadkowo potrącił Athenę swoim vanem. Przerażony konsekwencjami, postanowił ukryć swoje działanie. Porwał dziewczynkę, a następnie udusił ją, by zatuszować wypadek. Jednak śledczy przedstawili w sądzie dowody na napaść seksualną i brutalną przemoc. Horner przyznał się do winy.

Ciało Atheny odnaleziono 2 grudnia 2022 roku, dwa dni po jej zaginięciu, około 15 kilometrów od miejsca zamieszkania swojego ojca.

Proces, który poruszył opinię publiczną

Proces Tannera Hornera został przeniesiony z hrabstwa Wise do hrabstwa Tarrant z powodu ogromnego zainteresowania mediów. Przez 19 dni ława przysięgłych wysłuchiwała zeznań świadków, ekspertów oraz analizowała dowody, w tym nagrania z samochodu dostawczego i zdjęcia z miejsca zbrodni. Oglądając i słuchając nagrań część ławników się rozpłakała.

Szczególnie poruszające było zdjęcie, na którym przerażona Athena stoi za Hornerem tuż przed tragicznymi wydarzeniami. Na nagraniach słychać, jak Horner nakazuje zdjąć dziewczynce bluzkę i mówi, że jest "naprawdę ładna". Słychać też płacz Atheny i jej prośby o zawiezienie jej do matki.