W Koninie doszło do serii oszustw, których ofiarami padły starsze osoby. Sprawca, podając się za osobę oferującą pomoc w uzyskaniu wysokich świadczeń, wyłudził pieniądze i próbował oszukać kolejne osoby. Podczas jednej z prób nagrały go kamery. Policja opublikowała wizerunek podejrzanego i apeluje o ostrożność.

10 września, w Koninie doszło do trzech prób oszustwa, których ofiarami padły osoby starsze. Do zdarzeń doszło w godzinach południowych na ulicach Dworcowej, Powstańców Wielkopolskich oraz Kolejowej. Sprawca, podając się za osobę oferującą pomoc w uzyskaniu wysokich świadczeń, okradał seniorów.

Jak działał oszust?

Pierwszą ofiarą padło małżeństwo w wieku 92 i 88 lat. Oszust przekonał seniorów, że muszą przekazać mu 400 złotych, aby w banku mogli odebrać "naliczone odsetki emerytalne" w wysokości około 40 tysięcy złotych. Warunkiem wypłaty miała być opłata "podatku" u sprawcy.

Policja opublikowała wizerunek oszusta / KMP w Koninie /

Kolejną pokrzywdzoną była 89-letnia kobieta. Pod pretekstem wypłaty 4 tysięcy euro należnych po zmarłym mężu, sprawca zażądał od niej 1200 złotych jako rzekomej opłaty podatkowej. W zamian wręczył jej cztery banknoty o nominale 1000 lei, które nie przedstawiają realnej wartości.

Kamera uratowała seniorkę

Szczególną uwagę zwraca trzecia próba oszustwa. 86-letnia kobieta, u której wnuczek zamontował w pokoju kamerę, dzięki czemu rodzina mogła na bieżąco obserwować seniorkę, nie padła ofiarą przestępstwa.

Kiedy mężczyzna próbował splądrować mieszkanie, zareagowała widząca to zdarzenie osoba i przez mikrofon zawołała: "Babcia, babcia!". Sprawca wystraszył się i uciekł, a seniorka nie straciła żadnych pieniędzy.

Policja apeluje o ostrożność

Policja szuka oszusta. Funkcjonariusze opublikowali wizerunek mężczyzny i apelują do mieszkańców o czujność.

Podobne przypadki prób oszustwa odnotowano również w sąsiednich powiatach. Każdą podejrzaną sytuację należy natychmiast zgłaszać pod numer alarmowy 112. Osoby, które rozpoznają mężczyznę ze zdjęcia opublikowanego przez policję, proszone są o kontakt z KMP w Koninie pod numerem tel. 47 77 52 143.

Policja apeluje o ostrzeganie seniorów w rodzinach i najbliższym otoczeniu. "Dbajmy wspólnie o bezpieczeństwo. Ostrzegajmy seniorów w naszych rodzinach i najbliższym otoczeniu" - przypominają funkcjonariusze.