Trzy osoby staną przed sądem za prowadzenie internetowego kantoru. Firma, która się tym zajmowała, zarejestrowana była w Sosnowcu. Straty pokrzywdzonych sięgają prawie 6 milionów złotych.

Właściciele internetowego kantoru oszukali ludzi na prawie 6 mln złotych / Śląska policja /

Do przestępczego procederu dochodziło w latach 2020-2022. Rozwiązanie tej sprawy zajęło policjantom trzy i pół roku. Wszystko zaczęło się od informacji z Komisji Nadzoru Finansowego.

Firma z siedzibą w Sosnowcu prowadziła internetowy kantor. Zainteresowani wpłacali na jej konta pieniądze, licząc na wymianę. Według ustaleń policjantów część tych środków nigdy nie była wymieniona i przelana na konta klientów w proponowanej przez nich walucie.

Pieniądze te przeznaczano natomiast na parabankową działalność i udzielanie pożyczek.

Straty pokrzywdzonych sięgają prawie 6 milionów złotych.

Ostatecznie trzem mężczyznom w wieku w wieku od 47 do 76 lat postawiono łącznie ponad 60 zarzutów dotyczących m.in. przywłaszczenia mienia oraz nielegalnego gromadzenia pieniędzy innych osób po to, by udzielać pożyczek.

O ich dalszym losie zdecyduje sąd. Oszustom grozi do 15 lat więzienia.