Trzy osoby staną przed sądem za prowadzenie internetowego kantoru. Firma, która się tym zajmowała, zarejestrowana była w Sosnowcu. Straty pokrzywdzonych sięgają prawie 6 milionów złotych.
Do przestępczego procederu dochodziło w latach 2020-2022. Rozwiązanie tej sprawy zajęło policjantom trzy i pół roku. Wszystko zaczęło się od informacji z Komisji Nadzoru Finansowego.
Firma z siedzibą w Sosnowcu prowadziła internetowy kantor. Zainteresowani wpłacali na jej konta pieniądze, licząc na wymianę. Według ustaleń policjantów część tych środków nigdy nie była wymieniona i przelana na konta klientów w proponowanej przez nich walucie.
Pieniądze te przeznaczano natomiast na parabankową działalność i udzielanie pożyczek.
Straty pokrzywdzonych sięgają prawie 6 milionów złotych.
Ostatecznie trzem mężczyznom w wieku w wieku od 47 do 76 lat postawiono łącznie ponad 60 zarzutów dotyczących m.in. przywłaszczenia mienia oraz nielegalnego gromadzenia pieniędzy innych osób po to, by udzielać pożyczek.
O ich dalszym losie zdecyduje sąd. Oszustom grozi do 15 lat więzienia.