Zamawiała telefon, a dostała... ziemniaki owinięte w ręcznik papierowy. 42-letnia mieszkanka powiatu ryckiego na Lubelszczyźnie padła ofiarą oszustwa internetowego.
Jak przekazali mundurowi z Komendy Powiatowej Policji w Rykach, 42-letnia kobieta znalazła na jednym z portali sprzedażowych ofertę telefonu znanej marki w wyjątkowo korzystnej cenie.
Skuszona okazją, zdecydowała się na zakup z opcją płatności za pobraniem. W czwartek kurier dostarczył przesyłkę, którą kobieta opłaciła przy odbiorze - kwotą 500 złotych.
Po otwarciu paczki okazało się, że zamiast telefonu w środku były... ziemniaki owinięte w ręczniki papierowe. Na szczęście kobieta rozpakowała przesyłkę w obecności kuriera i natychmiast zgłosiła oszustwo, co pozwoliło na zablokowanie przekazania pieniędzy oszustowi. O sprawie poinformowała również policję.
Policja przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas zakupów w sieci:
- należy sprawdzać wiarygodność sprzedawcy i opinie innych użytkowników,
- należy zachować ostrożność przy wyjątkowo atrakcyjnych ofertach,
- należy wybierać sprawdzone portale i oficjalne sklepy,
- należy korzystać z bezpiecznych metod płatności,
- paczki z płatnością za pobraniem należy otwierać w obecności kuriera.
Funkcjonariusze podkreślają, że oszuści wciąż modyfikują swoje metody działania i liczą na nieuwagę oraz pośpiech kupujących. Każda podejrzana sytuacja powinna być sygnałem ostrzegawczym.