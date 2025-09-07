Zamawiała telefon, a dostała... ziemniaki owinięte w ręcznik papierowy. 42-letnia mieszkanka powiatu ryckiego na Lubelszczyźnie padła ofiarą oszustwa internetowego.

Ryccy mundurowi poinformowali o 42-letniej kobiecie, która kupiła przez internet telefon, a dostała... ziemniaki (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Jak przekazali mundurowi z Komendy Powiatowej Policji w Rykach, 42-letnia kobieta znalazła na jednym z portali sprzedażowych ofertę telefonu znanej marki w wyjątkowo korzystnej cenie.

Skuszona okazją, zdecydowała się na zakup z opcją płatności za pobraniem. W czwartek kurier dostarczył przesyłkę, którą kobieta opłaciła przy odbiorze - kwotą 500 złotych.

Po otwarciu paczki okazało się, że zamiast telefonu w środku były... ziemniaki owinięte w ręczniki papierowe. Na szczęście kobieta rozpakowała przesyłkę w obecności kuriera i natychmiast zgłosiła oszustwo, co pozwoliło na zablokowanie przekazania pieniędzy oszustowi. O sprawie poinformowała również policję.

Policja apeluje o ostrożność

Policja przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas zakupów w sieci:

należy sprawdzać wiarygodność sprzedawcy i opinie innych użytkowników,

należy zachować ostrożność przy wyjątkowo atrakcyjnych ofertach,

należy wybierać sprawdzone portale i oficjalne sklepy,

należy korzystać z bezpiecznych metod płatności,

paczki z płatnością za pobraniem należy otwierać w obecności kuriera.

Funkcjonariusze podkreślają, że oszuści wciąż modyfikują swoje metody działania i liczą na nieuwagę oraz pośpiech kupujących. Każda podejrzana sytuacja powinna być sygnałem ostrzegawczym.