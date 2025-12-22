Kierownik oddziału psychiatrii w szpitalu w Kościanie oraz sześć innych osób zostało zatrzymanych w związku z poważnymi zarzutami korupcyjnymi. Śledztwo prowadzone przez prokuraturę i policję ujawniło szereg nieprawidłowości, w tym fałszowanie dokumentacji medycznej oraz przyjmowanie łapówek.

W ostatnich dniach doszło do zatrzymań w szpitalu psychiatrycznym w Kościanie. Policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, działając na polecenie prokuratury, zatrzymali kierownika oddziału psychiatrycznego oraz sześć innych osób. Zatrzymania są efektem długotrwałego śledztwa prowadzonego przez Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu.

Śledczy już od dłuższego czasu przyglądali się działalności oddziału psychiatrycznego w Kościanie. Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępstw korupcyjnych zdobyli informacje o nieprawidłowościach, do których miało dochodzić w placówce. Zebrane materiały dowodowe zostały przekazane prokuraturze w połowie roku, co pozwoliło na wszczęcie śledztwa i podjęcie zdecydowanych działań.

Fałszywe dokumenty i łapówki

Z ustaleń śledczych wynika, że kierownik oddziału psychiatrycznego wystawiał dokumenty medyczne poświadczające nieprawdę co do faktycznego stanu zdrowia pacjentów. W zamian za wystawienie takich zaświadczeń lekarz przyjmował korzyści majątkowe. Fałszywe dokumenty były wykorzystywane przez pacjentów do uzyskania zasiłków chorobowych, świadczeń rehabilitacyjnych, a także do składania wniosków o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy.

Ponadto śledczy potwierdzili przypadek przyjęcia na oddział psychiatryczny osoby z prawomocnym wyrokiem sądowym. Również w tych sytuacjach lekarz miał przyjmować pieniądze w zamian za przyjęcie takich osób do szpitala. Cały proceder był starannie ukrywany, jednak dzięki intensywnej pracy operacyjnej policji i prokuratury udało się zebrać niezbędne dowody.

Konsekwencje dla lekarza i współpracowników

Wobec kierownika oddziału psychiatrycznego prokurator zastosował szereg środków zapobiegawczych. Lekarz został zawieszony w prawie do wykonywania zawodu oraz na stanowisku kierownika oddziału. Dodatkowo nałożono na niego poręczenie majątkowe w wysokości 200 tysięcy złotych, zakaz kontaktowania się z innymi podejrzanymi, zakaz opuszczania kraju oraz obowiązek regularnego stawiania się na dozór policyjny.

Za przestępstwa korupcyjne grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Sprawa obejmuje także sześć innych osób, które miały brać udział w procederze lub korzystać z jego efektów. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań i rozszerzenia zarzutów.