Certyfikacja kiełbasy białej parzonej wielkopolskiej odbyła się w czwartek w Poznaniu. Produkt od 2017 roku posiada unijne Chronione Oznaczenie Geograficzne. Oznacza to, że tylko wyroby powstałe według ściśle określonej receptury i na wyznaczonym obszarze Wielkopolski oraz kilku powiatów dwóch sąsiednich województw mogą nosić tę nazwę.

Certyfikacja kiełbasy białej parzonej wielkopolskiej – tylko wybrane zakłady mogą używać tej nazwy

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz, nauki, kultury, artyści, blogerzy i dziennikarze, którzy oceniali produkty lokalnych wytwórców. Certyfikacja jest niezbędna, by producenci mogli posługiwać się zastrzeżoną nazwą i potwierdzić wysoką jakość swoich wyrobów.

Jak podkreślił Jacek Marcinkowski z Ogólnopolskiego Cechu Rzeźników, Wędliniarzy i Kucharzy, kiełbasa biała parzona wielkopolska stopniowo zyskuje popularność także poza regionem. Chcemy, by była tak kojarzona z Wielkopolską, jak rogale świętomarcińskie z Poznaniem - zaznaczył. Dodał, że produkt ten nie trafia do marketów, a sprzedawany jest wyłącznie przez samych wytwórców jako produkt premium.

Marcinkowski zwrócił uwagę, że intensywna promocja ma zachęcić do sięgania po certyfikowaną kiełbasę nie tylko w okresie wielkanocnym, ale przez cały rok. Wiem od jednego z producentów, że sprzedaje tonę tej kiełbasy tygodniowo - nie tylko przed świętami - powiedział.

W czym tkwi sekret wielkopolskiego przysmaku?

Kiełbasa biała parzona wielkopolska powstaje wyłącznie z mięsa wieprzowego, a jej znakiem rozpoznawczym jest obecność majeranku (minimum 0,3 kg na 100 kg mięsa) oraz brak saletry, co wpływa na jej unikalną barwę. Dr Bożena Grześ z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu podkreśliła, że to produkt o bardzo wysokiej jakości - 70 proc. składu stanowią chude, nieścięgniste mięśnie szynki, a całość nie zawiera żadnych dodatków niemięsnych, tylko cztery naturalne przyprawy: sól kamienną, pieprz, czosnek i majeranek. Dzięki temu kiełbasa jest uznawana za dietetyczną i odpowiednią nawet dla małych dzieci.

Najlepszym sposobem podgrzania kiełbasy jest umieszczenie jej na sicie nad gotującą się wodą, co pozwala zachować jej walory smakowe.

Oprócz tradycyjnego podania z chrzanem kiełbasa znajduje zastosowanie w żurku, smażona z jabłkami i cebulą, duszona, zapiekana w cieście czy jako farsz do pierogów.

Podczas certyfikacji oceniano produkty zarówno na zimno, jak i na ciepło. Każda z certyfikowanych kiełbas wyróżniała się niepowtarzalnym smakiem, co potwierdzili uczestnicy wydarzenia. Koniec końców certyfikat otrzymało w tym roku ośmiu producentów.