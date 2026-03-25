Na rynku w Koźminku (woj. wielkopolskie) pojawiła się imponująca, ponad 5-metrowa palma wielkanocna. To efekt pracy mieszkanek gminy, które od 2014 roku kultywują tradycję wspólnego wyplatania palmy tuż przed Niedzielą Palmową, rozpoczynającą Wielki Tydzień.
Przygotowania do stworzenia palmy angażują lokalną społeczność - mieszkanki spotykają się, by wspólnie układać kwiaty, bukszpan i wstążki, tworząc charakterystyczne drzewko. Palma zdobi centrum Koźminka przez cały okres świąt wielkanocnych, stając się symbolem jedności i wspólnoty mieszkańców.
Tradycja ta, pielęgnowana od 12 lat, ma dla lokalnej społeczności szczególne znaczenie. Palma wielkanocna przypomina o uroczystym wjeździe Chrystusa do Jerozolimy i symbolizuje zmartwychwstanie oraz nieśmiertelność duszy. Dawniej wierzono, że poświęcona palma chroni domowników przed nieszczęściami.
W Polsce palmy wielkanocne różnią się w zależności od regionu - do ich wykonania używa się m.in. trzciny, wierzby, bukszpanu, ziół oraz kwiatów, zarówno suszonych, jak i sztucznych.
Tradycja procesji z palmami sięga IV wieku w Jerozolimie, a w Polsce święcenie palm znane jest od XI wieku.