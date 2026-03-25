Na rynku w Koźminku (woj. wielkopolskie) pojawiła się imponująca, ponad 5-metrowa palma wielkanocna. To efekt pracy mieszkanek gminy, które od 2014 roku kultywują tradycję wspólnego wyplatania palmy tuż przed Niedzielą Palmową, rozpoczynającą Wielki Tydzień.

Ponad 5-metrowa palma wielkanocna stanęła na rynku w Koźminku. Na zdjęciu palma z 2021 r.

Przygotowania do stworzenia palmy angażują lokalną społeczność - mieszkanki spotykają się, by wspólnie układać kwiaty, bukszpan i wstążki, tworząc charakterystyczne drzewko. Palma zdobi centrum Koźminka przez cały okres świąt wielkanocnych, stając się symbolem jedności i wspólnoty mieszkańców.

Tradycja ta, pielęgnowana od 12 lat, ma dla lokalnej społeczności szczególne znaczenie. Palma wielkanocna przypomina o uroczystym wjeździe Chrystusa do Jerozolimy i symbolizuje zmartwychwstanie oraz nieśmiertelność duszy. Dawniej wierzono, że poświęcona palma chroni domowników przed nieszczęściami.

W Polsce palmy wielkanocne różnią się w zależności od regionu - do ich wykonania używa się m.in. trzciny, wierzby, bukszpanu, ziół oraz kwiatów, zarówno suszonych, jak i sztucznych.

Tradycja procesji z palmami sięga IV wieku w Jerozolimie, a w Polsce święcenie palm znane jest od XI wieku.