Co najmniej 4 kamienice mają zostać wyburzone w związku z budową tunelu średnicowego w Łodzi. Szef resortu infrastruktury Dariusz Klimczak ocenił w RMF FM, że z powodu nieprawidłowości z czasów rządu PiS-u ta inwestycja ma "ogromne kłopoty" różnego rodzaju.

"Wszystko działo się nie tak"

PKP PLK przygotowują się do wniosku o wyburzenie czterech kamienic. To są trzy kamienice na ul. 1 Maja - nr 19, 21, 23 - oraz na ulicy Próchnika - o ile dobrze pamiętam, nr 44. To są 4 kamienice, pod którymi znajduje się tarcza, która utknęła - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM minister infrastruktury Dariusz Klimczak. To jest plan minimum. Dalsze wnioski będą zależały od prac ekspertów nadzoru budowlanego - zastrzegł. 

Gość RMF FM zapewniał, że priorytetem jest dla niego bezpieczeństwo mieszkańców Łodzi. Nikt nie chciałby powtórki z tego, co zastaliśmy po naszych poprzednikach - że jest drążony tunel, nikt nie zdecydował się na rozebranie kamienic, zaproponowanie odszkodowania właścicielom i mieszkańcom. Wszystko działo się nie tak, jak potrzeba - ocenił. Przypomniał też, że budowa tunelu miała być zakończona już w 2021 r. 

Polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego krytycznie ocenił prace przy budowie tunelu prowadzone za czasów rządu Zjednoczonej Prawicy. 

Były prowadzone tak, że mamy ogromne kłopoty - nie tylko techniczne, budowlane, finansowe. Także z osobami, które przebywają w hotelu albo mieszkaniach zastępczych - wyliczał. Ja muszę skończyć ten tunel - podkreślił Klimczak. 

Gość RMF FM przekazał, że nie jest planowana zmiana trasy tunelu. Ma on zostać ukończony przez nowego wykonawcę i przy zastosowaniu nowych metod. 

Został niecały kilometr do końca - zauważył Klimczak. Dopytywany o możliwy finał prac, stwierdził: "Chciałbym, żeby tarcza przebiła się w 2027 r.". 

Skomplikowana historia tunelu średnicowego

Tunel średnicowy pod Łodzią ma mieć 7,5 km. Połączy stacje Łódź Fabryczna z Łodzią Kaliską i Żabieńcem.

Umowa na budowę tunelu została zawarta w 2017 r., a właściwe roboty budowlane i drążenie rozpoczęły się w sierpniu 2019 r. Pierwotnie inwestycja miała zostać zakończona w 2021 r.

Od września 2024 r. prace związane z jego drążeniem stoją w miejscu, po tym, jak podczas przejścia pod Al. 1 Maja zawaliła się część kamienicy bezpośrednio nad tunelem. Od tego czasu w hotelach i wynajętych mieszkaniach przebywa ok. 250 mieszkańców. Zostali oni wysiedleni na czas budowy i nie mogą wrócić do swoich mieszkań.

Na początku lutego spółka PKP PLK poinformowała o odstąpieniu od umowy z wykonawcą - PBDiM, uzasadniając decyzję "bezpieczeństwem mieszkańców, troską o nieruchomości na trasie budowy tunelu oraz koniecznością zapewnienia stabilnej i profesjonalnej realizacji kluczowego dla Łodzi i krajowego systemu kolejowego projektu infrastrukturalnego". 

