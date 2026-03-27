Polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego krytycznie ocenił prace przy budowie tunelu prowadzone za czasów rządu Zjednoczonej Prawicy.

Były prowadzone tak, że mamy ogromne kłopoty - nie tylko techniczne, budowlane, finansowe. Także z osobami, które przebywają w hotelu albo mieszkaniach zastępczych - wyliczał. Ja muszę skończyć ten tunel - podkreślił Klimczak.

Gość RMF FM przekazał, że nie jest planowana zmiana trasy tunelu. Ma on zostać ukończony przez nowego wykonawcę i przy zastosowaniu nowych metod.

Został niecały kilometr do końca - zauważył Klimczak. Dopytywany o możliwy finał prac, stwierdził: "Chciałbym, żeby tarcza przebiła się w 2027 r.".

Skomplikowana historia tunelu średnicowego

Tunel średnicowy pod Łodzią ma mieć 7,5 km. Połączy stacje Łódź Fabryczna z Łodzią Kaliską i Żabieńcem.

Umowa na budowę tunelu została zawarta w 2017 r., a właściwe roboty budowlane i drążenie rozpoczęły się w sierpniu 2019 r. Pierwotnie inwestycja miała zostać zakończona w 2021 r.

Od września 2024 r. prace związane z jego drążeniem stoją w miejscu, po tym, jak podczas przejścia pod Al. 1 Maja zawaliła się część kamienicy bezpośrednio nad tunelem. Od tego czasu w hotelach i wynajętych mieszkaniach przebywa ok. 250 mieszkańców. Zostali oni wysiedleni na czas budowy i nie mogą wrócić do swoich mieszkań.

Na początku lutego spółka PKP PLK poinformowała o odstąpieniu od umowy z wykonawcą - PBDiM, uzasadniając decyzję "bezpieczeństwem mieszkańców, troską o nieruchomości na trasie budowy tunelu oraz koniecznością zapewnienia stabilnej i profesjonalnej realizacji kluczowego dla Łodzi i krajowego systemu kolejowego projektu infrastrukturalnego".