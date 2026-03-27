Co najmniej 4 kamienice mają zostać wyburzone w związku z budową tunelu średnicowego w Łodzi. Szef resortu infrastruktury Dariusz Klimczak ocenił w RMF FM, że z powodu nieprawidłowości z czasów rządu PiS-u ta inwestycja ma "ogromne kłopoty" różnego rodzaju.
PKP PLK przygotowują się do wniosku o wyburzenie czterech kamienic. To są trzy kamienice na ul. 1 Maja - nr 19, 21, 23 - oraz na ulicy Próchnika - o ile dobrze pamiętam, nr 44. To są 4 kamienice, pod którymi znajduje się tarcza, która utknęła - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM minister infrastruktury Dariusz Klimczak. To jest plan minimum. Dalsze wnioski będą zależały od prac ekspertów nadzoru budowlanego - zastrzegł.
Gość RMF FM zapewniał, że priorytetem jest dla niego bezpieczeństwo mieszkańców Łodzi. Nikt nie chciałby powtórki z tego, co zastaliśmy po naszych poprzednikach - że jest drążony tunel, nikt nie zdecydował się na rozebranie kamienic, zaproponowanie odszkodowania właścicielom i mieszkańcom. Wszystko działo się nie tak, jak potrzeba - ocenił. Przypomniał też, że budowa tunelu miała być zakończona już w 2021 r.