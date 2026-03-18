Repliki czołgu lekkiego Renault FT-17 i samochodu pancernego Ehrhardt można oglądać w Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu. Eksponaty zostały wykonane na potrzeby powstającego Muzeum Powstania Wielkopolskiego.

Replika czołgu Renault FT-17 / Muzeum Broni Pancernej Poznań /

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl

Ehrhardt był pierwszym pojazdem pancernym, jaki zdobyli na Niemcach powstańcy wielkopolscy. Wóz tego typu został przejęty pod Budzyniem (pow. chodzieski). Z kolei pierwszy polski pułk czołgów powstał 15 marca 1919 r. w Martigny-les-Bains we Francji. Czołgi Renault FT wspierały wojska wielkopolskie walczące w czasie wojny 1920 r. - wyjaśnił Tomasz Ogrodniczuk, Kierownik Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu.

Obie repliki pojazdów nie jeżdżą samodzielnie. By replika Renault FT jeździła, trzeba by ponieść dodatkowy koszt. Jest to replika zrobiona w taki sposób, że gdyby dyrekcja Muzeum Powstania Wielkopolskiego chciała, to po zamontowaniu dodatkowych elementów takich jak silnik czy skrzynia biegów, ten pojazd mógłby ruszyć o własnych siłach - wyjaśnił kierownik poznańskiego muzeum.

Do czasu otwarcia stałej ekspozycji budowanego Muzeum Powstania Wielkopolskiego, obie repliki będą prezentowane w Muzeum Broni Pancernej. Wskazujemy publiczności, że jest budowane nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego i warto wesprzeć tę inicjatywę. W ten sposób wspieramy się i pomagamy sobie nawzajem - zaznaczył Ogrodniczuk.

Replika samochodu pancernego Ehrhardt / Muzeum Broni Pancernej Poznań /

Repliki czołgu i wozu pancernego zostały wykonane przez Waldemara Banaszyńskiego z Pracowni Renowacji Zabytków Techniki Militarnej w Wolsztynie.

Słowa uznania należą się twórcom tych wspaniałych replik i całemu zespołowi, który nad tym projektem pracował. Do otwarcia nowego Muzeum mogłyby stać przykryte plandeką. Uznaliśmy jednak, że pokazując je już teraz rozbudzimy tylko apetyt publiczności na to nowe Muzeum, w którym takich super eksponatów będzie znacznie więcej - wyjaśniał Przemysław Terlecki, Dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości.

Warto podkreślić, że replika samochodu pancernego Ehrhardt prezentowana w muzeum jest drugim tego typu pojazdem zbudowanym w Wielkopolsce. Pierwsza powstała z prywatnej inicjatywy i uczestniczyła m.in. w obchodach 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Otwarcie nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego ma nastąpić na przełomie 2027/2028 roku, a więc w okolicach 110. rocznicy wybuchu tej zwycięskiej insurekcji. Ekspozycja będzie dziesięciokrotnie większa niż w obecnej siedzibie, mieszczącej się w Odwachu na poznańskim Starym Rynku.