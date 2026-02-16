Mieszkańcy Poznania muszą się od dziś liczyć ze zmianami i utrudnieniami w ruchu. To efekt prac na Moście Chrobrego.

Most Chrobrego w Poznaniu / Poznańskie Inwestycje Miejskie / Materiały prasowe

Dziś zaczną obowiązywać nowe zasady przejazdu przez Most Chrobrego w Poznaniu.

Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami i w miarę możliwości powinni wybierać inne trasy.

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na rmf24.pl

Dziś wyłączona z ruchu zostanie północna nitka mostu Chrobrego, jednej z głównych przepraw przez Wartę w ścisłym centrum Poznania. Ze względu na zły stan techniczny obiekt zostanie wyburzony, a w jego miejsce powstanie nowy most. Inwestycja potrwa do 2028 r.

Po zmianie organizacji ruchu kierowcy będą mogli przejechać w obu kierunkach na południowej nitce przeprawy. Umożliwią to przewiązki, czyli przejazdy przez nieczynne obecnie torowisko tramwajowe. Do dyspozycji kierowców będzie po jednym pasie w każdym kierunku, a nie jak obecnie - po dwa. Chodnik na południowej części mostu pozostanie dostępny dla pieszych.

"Gdy na południowej jezdni będzie odbywał się już ruch dwukierunkowy, przeprowadzona zostanie rozbiórka i budowa nowej, północnej części, która jest w gorszym stanie technicznym" - zapowiedział poznański magistrat.

Na placu budowy stawiane są podpory tymczasowe, które umożliwią demontaż starej konstrukcji. Obiekt będzie rozbierany stopniowo, z zachowaniem szczególnej ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników sąsiedniej części, a także z troską o ekosystem rzeki Warty - wyjaśnił Tomasz Płóciniczak, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

W związku ze zmianą organizacji ruchu, od dziś inaczej będą funkcjonować trzy linie autobusowe kursujące w kierunku Garbar.

"Prosimy o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie, a także - w miarę możliwości - wybieranie alternatywnych tras omijających Most Chrobrego. Ze względu na ograniczenie przejazdu do jednego pasa ruch będzie utrudniony, zwłaszcza w godzinach szczytu" - zaapelowały Poznańskie Inwestycje Miejskie.