AI Impact Summit 2026, czyli czwarty światowy szczyt poświęcony sztucznej inteligencji, rozpoczął się w poniedziałek w Delhi w Indiach. Przywódcy państw i szefowie firm technologicznych, jak OpenAI i Google, debatują nad globalną współpracą i regulacjami, w cieniu rosnących obaw o jej wpływ na bezpieczeństwo i rynki pracy. W szczycie bierze też udział Polak.

AI Impact Summit 2026; Delhi, 15 lutego 2026 / ARUN SANKAR/AFP/East News / East News

AI Impact Summit 2026 wystartował

Do Delhi przybędzie ok. 20 szefów państw i rządów, m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Nieobecni będą natomiast przywódcy USA i Chin, reprezentowani przez urzędników niższego szczebla. Kluczową rolę mają odegrać liderzy biznesu, w tym Sam Altman z OpenAI, Sundar Pichai z Google'a oraz Jensen Huang z Nvidii. Wśród prelegentów jest też Polak, Mati Staniszewski, współzałożyciel i prezes ElevenLabs, światowego lidera w technologii syntezy głosu z wykorzystaniem AI.

Mati Staniszewski / IMAGO/NOUSHAD/Imago Stock and People/East News / East News

Głównym celem obrad, które potrwają do 20 lutego, jest stworzenie "wspólnej mapy drogowej" dla nadzoru nad technologią. Indie, jako pierwszy gospodarz z Globalnego Południa, promują hasło "ludzie, postęp i planeta". Agenda obejmuje jednak trudne tematy, takie jak gigantyczne zużycie energii przez centra danych, wpływ automatyzacji na rynek pracy czy ochrona dzieci przed generowanym cyfrowo wykorzystywaniem.

Spotkanie odbywa się w atmosferze rosnących niepokojów dotyczących wpływu AI na rynek pracy, środowisko, edukację oraz bezpieczeństwo dzieci w internecie. Eksperci wyrażają sceptycyzm, czy szczyt przyniesie wiążące deklaracje. Zwracają uwagę, że dotychczasowe inicjatywy ograniczały się do "quasi-autoregulacji", a branża technologiczna sama dyktuje warunki.

To czwarta edycja szczytu AI, po spotkaniach w Bletchley Park w Anglii, Seulu i Paryżu. Podczas ubiegłorocznego spotkania w stolicy Francji podpisano deklarację na rzecz "etycznej" AI, jednak USA i Wielka Brytania sprzeciwiły się wówczas zbyt ścisłym regulacjom prawnym, ostrzegając przed hamowaniem rozwoju innowacyjnej branży.