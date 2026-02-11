Na terenie żwirowni w miejscowości Młyny, niedaleko Buska Zdroju w województwie świętokrzyskim, odnaleziono ludzkie szczątki oraz fragmenty odzieży. Sprawą zajmuje się prokuratura, a na miejscu od wczoraj pracują policjanci pod jej nadzorem.

Zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Ludzkie szczątki oraz fragmenty odzieży znaleziono na terenie żwirowni w miejscowości Młyny koło Buska Zdroju w Świętokrzyskiem.

Informacja o makabrycznym znalezisku trafiła do służb we wtorek około godziny 21:00.

Mundurowi natychmiast udali się na miejsce, gdzie zabezpieczyli fragmenty kości oraz odzieży.

Jak informuje reporter RMF FM Paweł Konieczny, późnym wieczorem czynności zostały przerwane ze względu na niesprzyjające warunki.

Jak przekazali śledczy, obecnie trwa ustalanie, z jakiego okresu pochodzą odnalezione szczątki oraz jak znalazły się na terenie żwirowni.