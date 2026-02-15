Około godz. 4 w nocy na A4 na Opolszczyźnie - na wysokości Brzegu - autokar jadący w stronę Wrocławia wypadł z trasy, przebił bariery i wpadł na przeciwległę jezdnię. Zatrzymał się dopiero na pasie zieleni, zablokował pas ruchu i pas awaryjny. Jedna osoba jest ranna. Ruch w stronę Katowic odbywa się lewym pasem

Wypadek na A4, 15.02.2026 / Zdjęcie nadesłane do redakcji / Gorąca Linia RMF FM

W nocy z soboty na niedzielę na autostradzie A4 na Opolszczyźnie doszło do poważnego wypadku autokaru. Na odcinku między węzłami Brzeg i Opole Zachód jeden pas ruchu w kierunku Katowic był zablokowany po tym, jak autokar jadący w stronę Wrocławia wypadł z trasy, przebił bariery i wpadł na przeciwległą jezdnię.

Zatrzymał się na pasie zieleni, blokując pas ruchu oraz pas awaryjny. Jedna osoba została ranna.

Informację o wypadku dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM. "Z autokaru wypadły szyby" - relacjonowała nam słuchaczka.

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ruch w stronę Katowic odbywa się lewym pasem. Warto zachować szczególną ostrożność i zdjąć nogę z gazu, gdyż na południu Polski panują trudne warunki drogowe - w nocy spadło kilkanaście centymetrów śniegu, jest ślisko.

"Tego typu warunki znacząco obniżają przyczepność nawierzchni i zwiększają ryzyko zdarzeń drogowych. Prosimy kierowców o dostosowanie prędkości do aktualnych warunków panujących na drodze, zachowanie większego odstępu od innych pojazdów oraz unikanie gwałtownego hamowania i przyspieszania" - apeluje policja.