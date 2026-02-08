W niedzielę wieczorem w płomieniach stanęła hala ze zbożem w miejscowości Cienin Zaborny w woj. wielkopolskim. Nikomu nic się nie stało. Z ogniem walczy 18 zastępów straży pożarnej, pożar nie jest jeszcze opanowany.

Wielkopolskie. Pożar hali w miejscowości Cienin Zaborny / KP PSP w Słupcy / Państwowa Straż Pożarna

Ogień pojawił się w niedzielę po godz. 19:00. W płomieniach stanęła hala magazynowa w miejscowości Cienin Zaborny w powiecie słupeckim.

"Obiekt wypełniony zbożem" - przekazała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Na miejsce skierowano 18 zastępów straży pożarnej. Ogień nie jest jeszcze opanowany.

Na szczęście nikt nie został ranny.