W sobotę, 31 stycznia, rozpoczną się awaryjne prace naprawcze na torowisku tramwajowym wzdłuż ulicy Starowiślnej w Krakowie. Roboty obejmą wybrane fragmenty na odcinku od ulicy Dietla do Mostu Powstańców Śląskich i będą prowadzone etapami. To oznacza, że na czas prac wyłączony zostanie ruch tramwajowy na odcinku od przystanku „Starowiślna” do przystanku „Plac Bohaterów Getta”. Będą też utrudnienia dla kierowców. Roboty potrwają około 3 tygodni.

/ Zarząd Dróg Miasta Krakowa /

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Zmiany w kursowaniu tramwajów

Od 31 stycznia pasażerów komunikacji miejskiej i kierowców czekają utrudnienia na ul. Starowiślnej. Rusza tam bowiem doraźna naprawa szyn.

W związku z prowadzonymi pracami, na czas remontu zostanie wyłączony ruch tramwajowy na odcinku od przystanku "Starowiślna" do przystanku "Plac Bohaterów Getta".

Wprowadzone zostaną zmiany tras kilku linii tramwajowych.

nr 3 – będzie kursować po trasie czasowo zmienionej: „Nowy Bieżanów P+R” – ... – ul. Wielicka, ul. Limanowskiego, ul. Krakowska, ul. Dietla, ul. Starowiślna – ... – „Krowodrza Górka P+R”

ul. Starowiślna – ... – „Krowodrza Górka P+R” nr 17 – będzie kursować po trasie czasowo zmienionej: „Czerwone Maki P+R” – ... – ul. Kalwaryjska, ul. Krakowska, ul. Dietla , ul. Grzegórzecka – ... – „Dworzec Towarowy”

, ul. Grzegórzecka – ... – „Dworzec Towarowy” nr 19 – pozostaje zawieszona

nr 24 – będzie kursować po trasie czasowo zmienionej: „Kurdwanów P+R” – ... – ul. Wielicka, ul. Limanowskiego, ul. Krakowska, ul. Dietla, ul. Starowiślna – ... – „Bronowice Małe”.

Częstotliwości kursowania tramwajów pozostaną bez zmian, z uwzględnieniem ograniczeń obowiązujących w okresie ferii zimowych.

Autobusy zastępcze i linie nocne

Na czas remontu uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa.

nr 703 – autobusy będą kursować na trasie: „Podgórze SKA” – ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. Limanowskiego (po torowisku), ul. Na Zjeździe (po torowisku, zjazd na Moście Powstańców Śląskich), ul. Podgórska, Al. Daszyńskiego, ul. Grzegórzecka (po torowisku), ul. Dietla (po torowisku), ul. Starowiślna, ul. Dietla, ul. Starowiślna, ul. Na Zjeździe (po torowisku), ul. Limanowskiego (po torowisku, zjazd przed skrzyżowaniem z ul. Powstańców Wielkopolskich) – „Podgórze SKA”.

Autobusy będą kursować co 20 minut we wszystkie dni tygodnia, a w dni świąteczne w godzinach porannych co 30 minut.

/ krakow.pl /

Zmiany dotyczą także linii nocnych.

nr 69 – będzie kursować po trasie czasowo zmienionej: „Nowy Bieżanów P+R” – ... – ul. Wielicka, ul. Limanowskiego, ul. Krakowska, ul. Dietla, ul. Starowiślna, ul. Westerplatte, ul. Pawia – ... – „Górka Narodowa P+R”

ul. Starowiślna, ul. Westerplatte, ul. Pawia – ... – „Górka Narodowa P+R” nr 669 – w kierunku „Nowego Bieżanowa P+R” będzie kursować po dotychczasowej trasie czasowo zmienionej, a w kierunku „Górki Narodowej P+R” po trasie: „Nowy Bieżanów P+R” – ... – ul. Wielicka, ul. Limanowskiego, ul. Krakowska, ul. Dietla, ul. Wielopole, ul. Westerplatte, ul. Pawia – ... – „Górka Narodowa P+R”.

Utrudnienia dla kierowców

W każdym z etapów prac kierowcy będą mogli przejechać ulicą Starowiślną wyłącznie w kierunku do mostu.

Dojazd ul. Starowiślną do ul. Dietla nie będzie możliwy.

Służby miejskie apelują o zwracanie szczególnej uwagi na tymczasowe oznakowanie oraz o korzystanie z komunikacji zastępczej.

Prace obejmują wymianę zużytych odcinków szyn i w zależności od warunków pogodowych powinny potrwać ok. trzech tygodni.