Rozpoczęło się głosowanie słuchaczy w 14. edycji plebiscytu MocArty RMF Classic – jednego z najbardziej prestiżowych i opiniotwórczych plebiscytów kulturalnych w Polsce. Od dziś internauci mogą oddawać głosy na swoich faworytów w czterech kategoriach: Człowiek Roku, Wydarzenie Roku, Muzyka Filmowa Roku oraz Mocna Rzecz w Sieci.

MocArty od 2010 roku łączą sztukę wysoką z popkulturą, wybitnych twórców z najciekawszymi odkryciami ostatnich sezonów, a klasykę z nowoczesnością. Nagroda trafia również do osób spoza świata kultury, np. sportowców czy działaczy społecznych, którzy wyróżnili się szczególnymi osiągnięciami w minionym roku. Laureatów wybierają zarówno słuchacze, jak i redakcja RMF Classic, ogólnopolskiej stacji promującej muzykę filmową i klasyczną oraz wartościowe projekty kulturalne.

W poprzednich edycjach statuetki otrzymali m.in. Leszek Możdżer, Mirosław Baka, Robert Więckiewicz, Ewa Błaszczyk, Tomasz Kot, Tomasz Bagiński, Jerzy Stuhr, Janusz Gajos, Olga Tokarczuk, Sławosz Uznański, a także instytucje takie jak Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Zamek Królewski na Wawelu, krakowski MOCAK, Muzeum Śląskie w Katowicach czy Filharmonia w Szczecinie.

Redakcja RMF Classic spośród propozycji nadesłanych przez słuchaczy wybrała najbardziej reprezentatywne nominacje, podsumowujące najważniejsze wydarzenia i postaci świata kultury w 2025 roku.

W tegorocznej 14. edycji dotychczasowa kategoria "Mocna Rzecz" została przemianowana na "Mocną Rzecz w Sieci", aby docenić rosnącą rolę kultury online. Internet stał się przestrzenią, w której powstają wartościowe projekty popularyzujące wiedzę, sztukę i kulturę oraz inicjatywy przeciwdziałające hejtowi i przemocy w sieci. Jak mówi Paweł Pawlik, dyrektor programowy RMF Classic: Dziś internet jest miejscem, do którego trafiają twórcy bardzo wartościowych projektów promujących kulturę i ułatwiających do niej dostęp. Chcemy także dostrzegać pomysły i inicjatywy, które mogą stanowić tamę hejtowi i przemocy w sieci. Co ważne - nie oceniamy tutaj zasięgów ani liczb. Nasi słuchacze wskazali wiele oryginalnych i wartościowych projektów, i to właśnie te projekty poddajemy ocenie w tym plebiscycie.

Głosowanie w plebiscycie MocArty RMF Classic odbywa się na stronie rmfclassic.pl , gdzie można zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o nominowanych oraz uzasadnieniami ich wyboru. Kandydatury będą także prezentowane na antenie RMF Classic. Głosowanie potrwa do 8 marca.

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas uroczystej gali, która odbędzie się 24 marca w Muzeum POLIN w Warszawie.

MocArty 2025 - nominacje

Kategoria CZŁOWIEK ROKU 2025:

Skialpinista Andrzej Bargiel

Kompozytorka Hania Rani

Aktorka Magdalena Różczka

Aktor Tomasz Schuchardt

Reżyserka teatralna Anna Smolar

Kategoria WYDARZENIE ROKU 2025:

Historyczny udział Polski w misji kosmicznej "Ignis" z udziałem Sławosza Uznańskiego

Premiera serialu "Heweliusz" w reż. Jana Holoubka

Premiera filmu "Dom Dobry" w reż. Wojciecha Smarzowskiego

Wydanie przez Rafała Blechacza kompletu Mazurków Chopina (Deutsche Grammophon)

Publikacja książki "Wczoraj byłaś zła na zielono" Elizy Kąckiej

Wystawa "Kwestia kobieca 1550-2025" w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Kategoria MOCNA RZECZ W SIECI 2025:

Profil popularnonaukowy Kasi Gandor (Instagram, YouTube, Facebook)

HomeGirl - darmowa aplikacja zwiększająca bezpieczeństwo kobiet

Socjolożki.pl - portal i profile (Instagram, YouTube) o tematyce socjologicznej

Świetlan Maps - projekt map występowania regionalizmów na terenie Polski

Projekt "Apollo. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie"

Kategoria MUZYKA FILMOWA ROKU 2025:

"Clair Obscur: Expedition 33" - Lorien Testard, Laced Records, 2025

"F1: The Movie" - Hans Zimmer, Atlantic Records we współpracy z Warner Music Group, 2025

"Grzesznicy" - Ludwig Göransson, Sony Classical, 2025

"Hamnet" - Max Richter, Decca Records (Universal Music Group), 2025

"Highest 2 Lowest" - Howard Drossin, A24 music, 2025

"Wartość sentymentalna" - Hania Rani, Gondwana Records, 2025