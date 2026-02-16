Zimowe igrzyska olimpijskie we Włoszech przekroczyły półmetek, a gospodarze już pobili swój medalowy rekord. Sportowcy Italii zdobyli dotychczas 22 krążki, poprawiając osiągnięcie z 1994 roku w Lillehammer, gdy sięgnęli po 20 medali.

Włoska biathlonistka Lisa Vittozzi na najwyższym stopniu olimpijskiego podium / Pierre Teyssot / PAP/EPA

Włosi zdobyli już 22 medale na igrzyskach Mediolan-Cortina 2026 - to ich najlepszy wynik w historii zimowych igrzysk.

W niedzielę złoto w alpejskim gigancie kobiet wywalczyła Federica Brignone, a w biathlonie na 10 km triumfowała Lisa Vittozzi.

W dorobku Włochów jest 8 złotych, 4 srebrne i 10 brązowych medali.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

W niedzielę Włosi poprawili swój imponujący dorobek.

Najlepsza w alpejskim gigancie kobiet okazała się tego dnia Federica Brignone (triumfowała wcześniej również w supergigancie), a w biathlonowym biegu na dochodzenie na 10 km - Lisa Vittozzi.

Ponadto reprezentanci Italii zajęli drugie miejsce w snowboardowej konkurencji cross drużyn mieszanych, a po brąz sięgnęli biegacze narciarscy w sztafecie 4x7,5 km.

Łączna liczba 22 medali zdobytych przez Włochy - w tym osiem złotych, cztery srebrne i 10 brązowych - to najlepszy dorobek tego kraju w zimowych igrzyskach olimpijskich, przewyższający poprzedni rekord 20 krążków, ustanowiony w 1994 roku (wówczas siedem złotych).

W tabeli medalowej tegorocznych igrzysk Włosi plasują się obecnie na drugiej pozycji, ustępując tylko potędze w sportach zimowych - Norwegii, która ma 26 krążków, w tym 12 złotych.