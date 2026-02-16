Mały reaktor jądrowy po raz pierwszy przetransportowano samolotem. Amerykańskie resorty energii i obrony przewiozły go w niedzielę z Kalifornii do Utah, ukazując potencjał szybkiego przemieszczania energii jądrowej do celów wojskowych i cywilnych - poinformowała agencja Reutera.
- Amerykańskie resorty energii i obrony po raz pierwszy przetransportowały mały reaktor jądrowy samolotem z Kalifornii do Utah.
- Mikroreaktor firmy Valar Atomics przewieziono na pokładzie wojskowego samolotu C-17, bez paliwa nuklearnego.
- Mikroreaktor jest nieco większy od minivana i może wyprodukować do 5 MW energii, co wystarczy dla 5 tys. gospodarstw domowych.
Na pokładzie samolotu C-17, w którym umieszczono mikroreaktor firmy Valar Atomics bez paliwa nuklearnego, polecieli sekretarz energii Chris Wright oraz wiceszef Pentagonu Michael Duffey. Obaj urzędnicy uznali to wydarzenie za przełom w sferze amerykańskiej energetyki nuklearnej i logistyki wojskowej.
Przybliża nas to do przemieszczania energii nuklearnej w czasie i w miejsce, gdzie jest potrzebna, by nasi żołnierze mieli narzędzia do wygrywania bitew - powiedział Duffey.