Mały reaktor jądrowy po raz pierwszy przetransportowano samolotem. Amerykańskie resorty energii i obrony przewiozły go w niedzielę z Kalifornii do Utah, ukazując potencjał szybkiego przemieszczania energii jądrowej do celów wojskowych i cywilnych - poinformowała agencja Reutera.

  • Amerykańskie resorty energii i obrony po raz pierwszy przetransportowały mały reaktor jądrowy samolotem z Kalifornii do Utah.
  • Mikroreaktor firmy Valar Atomics przewieziono na pokładzie wojskowego samolotu C-17, bez paliwa nuklearnego.
  • Mikroreaktor jest nieco większy od minivana i może wyprodukować do 5 MW energii, co wystarczy dla 5 tys. gospodarstw domowych.
Na pokładzie samolotu C-17, w którym umieszczono mikroreaktor firmy Valar Atomics bez paliwa nuklearnego, polecieli sekretarz energii Chris Wright oraz wiceszef Pentagonu Michael Duffey. Obaj urzędnicy uznali to wydarzenie za przełom w sferze amerykańskiej energetyki nuklearnej i logistyki wojskowej.

Przybliża nas to do przemieszczania energii nuklearnej w czasie i w miejsce, gdzie jest potrzebna, by nasi żołnierze mieli narzędzia do wygrywania bitew - powiedział Duffey.

Administracja prezydenta Donalda Trumpa widzi w małych reaktorach jądrowych jeden ze sposobów poszerzania amerykańskiej produkcji energii. Trump w maju 2025 roku wydał cztery rozporządzenia w celu sprawniejszego rozmieszczania w kraju energii nuklearnej, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na energię w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i rozwijania sztucznej inteligencji.

Przetransportowany w niedzielę mikroreaktor był nieco większy od minivana. Może on wyprodukować do 5 MW energii, co jest wystarczające dla 5 tys. gospodarstw domowych - powiedział prezes Valara Isaiah Taylor. Firma zamierza rozpocząć testową sprzedaż mikroreaktorów jądrowych w 2027 i osiągnąć pełną operacyjność handlową w 2028 r.

Zwolennicy mikroreaktorów przedstawiają je również jako źródła energii, które można przemieścić w odległe miejsca zamiast generatorów na olej napędowy, które wymagają częstych dostaw paliwa. Sceptycy z kolei twierdzą, że nie dowiedziono zdolności mikroreaktorów do dostarczania energii w umiarkowanej cenie.