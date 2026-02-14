"Fundusz SAFE to szansa na rozwój Sił Zbrojnych RP. Nie możemy pozwolić na to, aby te środki zostały zmarnowane lub skierowane do zagranicznego przemysłu zbrojeniowego" - tak 23 września ubiegłego roku napisał Mariusz Błaszczak, jeden z liderów PiS i były szef MON. Przypomniał to dzisiaj Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. "Panie ministrze, to rozdwojenie jaźni czy tylko amnezja? Oczywiście życzliwie i z troską dopytuję" - zwrócił się Dobrzyński do Błaszczaka.

  • Najnowsze informacje z Polski i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

Zobacz również:

Niemczycki o SAFE: Mamy lepsze, tańsze finansowanie na to, co wojsko chciało kupić

SAFE, czyli 43,7 mld euro z UE na polski przemysł obronny

SAFE, który od kilkunastu dni jest jednym z głównych tematów debaty politycznej, to europejski program wsparcia inwestycji w przemysł obronny, mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa Polski i Europy poprzez rozwój nowoczesnych technologii wojskowych i wzmocnienie potencjału obronnego państw członkowskich UE. Polska otrzyma z mechanizmu SAFE 43,7 mld euro z łącznej puli 150 mld euro przeznaczonych przez Komisję Europejską na ten cel. Co najmniej 80 proc. środków z programu SAFE ma trafić bezpośrednio do polskiego przemysłu obronnego. W piątek w Sejmie przeprowadzono głosowanie nad projektem ustawy dotyczącym wdrożenia SAFE. Większością głosów projekt ustawy przyjęto. Pytanie, czy zawetuje ją prezydent Karol Nawrocki. 

Program SAFE był jednym z trzech tematów ostatniej Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Cały szereg wątpliwości ma opozycja - Konfederacja i Prawo i Sprawiedliwosć. Szczególnie sceptycznie wypowiada się na ten temat były minister obrony narodowej w rządzie PiS Mariusz Błaszczak. Bardzo szybkie tempo procedowania ustawy wprowadzającej program SAFE nie jest dobre – przekonywał polityk w środę, gdy był naszym gościem w Popołudniowej rozmowie w RMF FM.

Jacek Dobrzyński przypomniał dawny wpis Mariusza Błaszczaka

"Niespełna pięć miesięcy temu Mariusz Błaszczak piał z zachwytu - 'Fundusz SAFE to szansa na rozwój Sił Zbrojnych RP. Nie możemy pozwolić na to, aby te środki zostały zmarnowane lub skierowane do zagranicznego przemysłu zbrojeniowego'. Panie ministrze, to rozdwojenie jaźni czy tylko amnezja? Oczywiście życzliwie i z troską dopytuję" - napisał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.