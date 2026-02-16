​Nowe badania opublikowane w czasopiśmie "Brain & Behavior" rzucają światło na rosnący problem wpływu czasu spędzanego przed ekranami na zdrowie młodzieży. Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują jednoznacznie: im więcej czasu nastolatkowie spędzają przed ekranami, tym gorsza jest jakość ich snu, a ich przekonania dotyczące zdrowego stylu życia są słabsze.

Warto również zachęcać młodych ludzi do aktywności fizycznej / Shutterstock

Nowe badania wykazały, że dłuższy czas spędzany przed ekranem pogarsza jakość snu nastolatków i osłabia ich przekonania o zdrowym stylu życia.

Naukowcy zalecają ograniczanie czasu przed ekranem, promowanie aktywności społecznych i rozwijanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

Kampania "Zaloguj się do relacji" zachęca dorosłych, by dawali dobry przykład, odkładając telefony i stawiając na prawdziwe relacje.

Coraz więcej ekranów, coraz gorszy sen

W badaniu wzięło udział 700 uczniów z dwóch szkół średnich w regionie Morza Czarnego w Turcji. Uczestnicy wypełniali szczegółowe ankiety dotyczące czasu spędzanego przed ekranami - zarówno komputerów, jak i smartfonów czy telewizorów - a także jakości snu oraz przekonań na temat zdrowego stylu życia.

Analiza zgromadzonych danych wykazała, że nastolatkowie, którzy deklarowali więcej czasu spędzanego przed ekranami, częściej zgłaszali problemy ze snem. Dotyczyło to zarówno trudności z zasypianiem, jak i częstych przebudzeń w nocy czy poczucia niewyspania po przebudzeniu. Co więcej, osoby te rzadziej uznawały zdrowy styl życia za ważny element codzienności.

Wyniki sugerują również, że słaba jakość snu może prowadzić do jeszcze większego czasu spędzanego przed ekranami, co dodatkowo utrudnia wdrażanie zdrowych nawyków.

Błędne koło: więcej ekranów, mniej snu, mniej zdrowych nawyków

Naukowcy podkreślają, że ten mechanizm może tworzyć swoiste błędne koło: im gorzej nastolatkowie śpią, tym więcej czasu spędzają przed ekranami, a to jeszcze bardziej pogarsza ich sen i osłabia motywację do dbania o zdrowie.

Zwracają uwagę na konieczność wdrażania działań profilaktycznych skierowanych do młodzieży. Wśród rekomendacji znalazły się m.in. ograniczanie czasu spędzanego przed ekranami, promowanie aktywności społecznych oraz rozwijanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Takie działania mogą nie tylko poprawić jakość snu nastolatków, ale również wzmocnić ich przekonania dotyczące znaczenia zdrowego stylu życia.

Specjaliści podkreślają, że kluczowe jest zaangażowanie zarówno rodziców, jak i nauczycieli w edukację młodzieży na temat zagrożeń związanych z nadmiernym korzystaniem z urządzeń elektronicznych. Warto również zachęcać młodych ludzi do aktywności fizycznej, spotkań z rówieśnikami oraz rozwijania pasji niezwiązanych z technologią.

Relacje ważniejsze niż ekran

Zamiast zabierać dziecku telefon, odłóż swój! Takie hasło przyświeca nowej ogólnopolskiej kampanii "Zaloguj się do relacji", która właśnie rusza z inicjatywy największych polskich mediów i organizacji społecznych. Jej celem jest zwrócenie uwagi na to, że to dorośli - rodzice, opiekunowie, nauczyciele - są pierwszymi cyfrowymi wzorcami dla dzieci.

Eksperci alarmują: technologia sama w sobie nie jest zagrożeniem, ale sposób, w jaki z niej korzystamy, może odbierać nam to, co najcenniejsze - prawdziwą bliskość i uważność na drugiego człowieka. Kampania zachęca, byśmy zaczęli od siebie: odkładając telefon, pokazujemy dzieciom, że relacje są ważniejsze niż powiadomienia na ekranie. To pierwszy krok do budowania zdrowych nawyków cyfrowych w rodzinie i szkole.