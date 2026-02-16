Do rejestru zabytków trafiła zbudowana w latach dwudziestych XX wieku drewniana wieku willa Chawy Biegun w Otwocku. Budynek znajduje się przy ul. Poniatowskiego.

Willa Chawy Biegun w Otwocku / Leszek Szymański / PAP

W uzasadnieniu decyzji Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Marcin Dawidowicz wskazał, że budynek wzniesiony został w typowej dla regionu drewnianej konstrukcji z wykorzystaniem charakterystycznych dla tej zabudowy rozwiązań (ganki, szalunek na elewacji). Jednocześnie wyróżnia się dachem mansardowym z naczółkami czy też żeliwnymi balustradami.



Charakterystycznej dla tzw. architektury nadświdrzańskiej lekkości nadają willi m.in. ażurowe balustrady balkonu i werandy oraz lambrekin.



O bogactwie detalu świadczy również rzadko spotykany gzyms z motywem kostkowym - dodał konserwator. Zaznaczył, że we wnętrzach budynku zachował się historyczny układ funkcjonalno-przestrzenny, oryginalna klatka schodowa oraz w znacznym stopniu zabytkowa stolarka.



Od czasu budowy w latach 20. XX w., właścicielką budynku pozostawała Chawa Biegun, która w 1938 r. partycypowała w opłacie za brukowanie ul. Poniatowskiego na odcinku od ul. Parkowej do Pułaskiego.

Dom przetrwał bez większych zniszczeń okres II wojny światowej. Po wojnie przeznaczony został na lokale kwaterunkowe, w tym czasie dokonywano doraźnych napraw i przebudowy.

Obecnie willa stanowi własność prywatną.

W ocenie konserwatora, mimo uszkodzeń oraz dokonanych po 1945 r. przekształceń, w tym rozbiórki historycznego 2-kondygnacyjnego ganka z werandą, stan techniczny willi pozwala na dokonanie remontu w sposób umożliwiający zachowanie elementów będących nośnikiem wartości historycznych, artystycznych i naukowych.