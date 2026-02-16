Pociąg z 80 podróżnymi wykoleił się w poniedziałek w pobliżu Goppenstein w południowej części Alp Szwajcarskich. Trwa akcja ratunkowa. Przyczyną wykolejenia miała być lawina.

  • W pobliżu miejscowości Goppenstein w Alpach Szwajcarskich wykoleił się pociąg.
  • Do wypadku doszło w poniedziałek rano, około godziny 7:00.
  • Szwajcarskie Koleje Federalne (SBB) wstrzymały ruch kolejowy na odcinku Goppenstein-Brig z powodu lawiny.
  • Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl.

"Goppenstein, godz. 7, wykoleił się pociąg. Prawdopodobnie ranni, trwa akcja ratunkowa. Wkrótce więcej informacji" - przekazała na X policja kantonu Valais, w którym doszło do wypadku.

Według lokalnych mediów pociągiem miało podróżować około 80 osób.

Policja poinformowała o ewakuowaniu 30 pasażerów.

Szwajcarskie Koleje Federalne (SBB) poinformowały, że z powodu lawiny ruch kolejowy "jest wstrzymany między Goppenstein a Brig" i taka sytuacja ma potrwać co najmniej do wtorku rano. Nie wiadomo jednak, w jakim stopniu jest to związane z wykolejeniem się pociągu.