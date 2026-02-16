Pociąg z 80 podróżnymi wykoleił się w poniedziałek w pobliżu Goppenstein w południowej części Alp Szwajcarskich. Trwa akcja ratunkowa. Przyczyną wykolejenia miała być lawina.
- W pobliżu miejscowości Goppenstein w Alpach Szwajcarskich wykoleił się pociąg.
- Do wypadku doszło w poniedziałek rano, około godziny 7:00.
- Szwajcarskie Koleje Federalne (SBB) wstrzymały ruch kolejowy na odcinku Goppenstein-Brig z powodu lawiny.
"Goppenstein, godz. 7, wykoleił się pociąg. Prawdopodobnie ranni, trwa akcja ratunkowa. Wkrótce więcej informacji" - przekazała na X policja kantonu Valais, w którym doszło do wypadku.
Według lokalnych mediów pociągiem miało podróżować około 80 osób.
Policja poinformowała o ewakuowaniu 30 pasażerów.