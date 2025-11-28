Od piątkowego popołudnia samochody mogą ponownie korzystać z mostu Grunwaldzkiego. Przejazd przez jedną z najważniejszych przepraw przez Wisłę został przywrócony dwa tygodnie wcześniej niż zakładano.

Most Grunwaldzki został otwarty dla samochodów / Łukasz Gągulski / PAP

Kierowcy czekali na to od dawna. W piątek po godzinie 12.00 samochody wróciły na remontowany most Grunwaldzki. Barierki z mostu osobiście zdejmował prezydent Aleksander Miszalski.

/ Łukasz Gągulski / PAP

Zmiany dla pieszych i rowerzystów

Ruch pieszy i rowerowy w obu kierunkach odbywa się obecnie po stronie południowej mostu, od strony dawnego hotelu Forum. Chodnik po stronie północnej, od strony Wawelu, pozostaje w remoncie.



Tramwaje wróciły na most Grunwaldzki 31 października. Autobusy miejskie pojadą przez most od poniedziałku, 1 grudnia.



Przywrócenie ruchu kołowego nie oznacza jednak końca wszystkich prac.

"Teraz wykonywane będą prace w spodniej części mostu. Pozostaną one jednak bez wpływu na ruch" - informują wykonawcy.



Remont mostu Grunwaldzkiego rozpoczął się 10 maja. Obejmował wymianę nawierzchni jezdni i torowiska tramwajowego, naprawę żelbetowej płyty mostu oraz przebudowę ciepłociągu.