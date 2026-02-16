Na autostradzie A4 w Żernicy (powiat gliwicki) doszło do poważnego incydentu. Samochód ciężarowy wjechał w infrastrukturę punktu poboru opłat, powodując utrudnienia w ruchu w kierunku Krakowa.

/ Śląska policja / Facebook

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Do zdarzenia doszło na autostradzie A4, w rejonie Punktu Poboru Opłat Żernica.

Według wstępnych informacji, kierujący samochodem ciężarowym uderzył w jedną z bramek prowadzącą w kierunku Krakowa.

W związku z incydentem kierowcy jadący w stronę stolicy Małopolski muszą liczyć się z utrudnieniami. Przejazd przez jedną z bramek jest niemożliwy, co może powodować tworzenie się zatorów i wydłużenie czasu przejazdu przez punkt poboru opłat.

Na miejscu zdarzenia pracują służby, które zabezpieczają teren i usuwają skutki kolizji. Apelują też do kierowców o zachowanie ostrożności.

Nie ma informacji o poszkodowanych. Nie są też znane przyczyny tego zdarzenia.







