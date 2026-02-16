Rusza rekrutacja na kursy baców i juhasów organizowane w Małopolsce. To wyjątkowa okazja, by zdobyć państwowe kwalifikacje oraz praktyczne umiejętności związane z wypasem owiec i produkcją regionalnych serów. Zainteresowanie szkoleniami rośnie z roku na rok, a wśród kandydatów pojawia się coraz więcej kobiet.

Od 16 do 27 lutego potrwa rekrutacja na kursy baców i juhasów organizowane w Małopolsce.

Kursy są organizowane przez Małopolskie Centrum Kształcenia Zawodowego przy Małopolskiej Szkole Gościnności w Myślenicach już od 2017 roku.

W tym roku przygotowano 40 miejsc, a podział na poszczególne stopnie - bacę mistrza, bacę czeladnika i juhasa czeladnika - zależy od liczby zgłoszeń.



Zainteresowanie jest bardzo duże, dzwonią do nas ludzie z całej Polski. Są wśród nich osoby kontynuujące rodzinne tradycje, jak i ci spoza branży, którzy chcieliby zamienić biuro na górskie hale - mówi Sabina Cygan, koordynatorka projektu.

To jednak nie kurs dla nowicjuszy, wymagane jest co najmniej trzyletnie doświadczenie w zawodzie juhasa lub bacy. Szkolenia podnoszą kwalifikacje, a nie uczą od podstaw.



Kursy dla doświadczonych - teoria i praktyka

Zajęcia teoretyczne będą odbywać się weekendowo w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu. Kurs dla baców obejmuje wykłady oraz praktyki w wybranej bacówce.

Kandydaci na juhasów przejdą 150-godzinny staż w kilku bacówkach na Podhalu i w okolicach od 1 czerwca do 31 sierpnia. Uczestnicy będą uczyć się m.in. opieki nad stadem, dojenia owiec i wyrobu oscypków.

To ciężka, fizyczna praca, a największym wyzwaniem bywa zmęczenie - przyznaje koordynatorka.



Kobiety coraz częściej chcą być bacami i juhasami

Choć zdecydowaną większość uczestników stanowią mężczyźni, coraz więcej kobiet decyduje się na udział w kursach. W 2025 roku egzamin zdało siedem pań, w tym jedna uzyskała tytuł bacy mistrza.

Obecnie w Polsce jest 12 baców z tytułem mistrzowskim, w tym dwie kobiety, 163 baców czeladników, w tym siedem kobiet, jeden mistrz juhaski oraz 91 juhasów - czeladników, w tym 11 pań.



Kursy są bezpłatne i finansowane ze środków Województwa Małopolskiego. Kończą się państwowym egzaminem przeprowadzanym przez Izbę Rzemieślniczą w Katowicach.

Egzamin składa się z części praktycznej - samodzielnego wykonania zadań - oraz teoretycznej, obejmującej m.in. przepisy BHP, prawo pracy, rachunkowość zawodową, technologię, materiałoznawstwo i maszynoznawstwo.



Zawody baca i juhas zostały wpisane na ministerialną listę zawodów w 2010 roku. Bacowanie, czyli praktyka kulturowego wypasu owiec, od 2022 roku znajduje się na Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

Kursy dają szansę na zdobycie prestiżowego tytułu i kontynuowanie unikalnych tradycji regionu.