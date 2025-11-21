Wielka ulga dla krakowskich kierowców. Już za tydzień – w piątek, 28 listopada – zostanie przywrócony ruch samochodowy na moście Grunwaldzkim. Pojazdy zostaną wpuszczone na przeprawę od godz. 12.00.

28 listopada samochody wracają na most Grunwaldzki / Łukasz Gągulski / PAP

Od piątku, 28 listopada, od godziny 12:00, most Grunwaldzki zostanie ponownie otwarty dla ruchu samochodowego.

To długo wyczekiwana wiadomość dla mieszkańców Krakowa, którzy od miesięcy musieli korzystać z objazdów i innych przepraw przez Wisłę. Wykonawca remontu złożył już odpowiedni projekt zmian w organizacji ruchu w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa.





Co z pieszymi i rowerzystami?

Wciąż nie wiadomo, jak w najbliższym czasie będzie wyglądała organizacja ruchu dla pieszych i rowerzystów na moście Grunwaldzkim. Szczegóły mają zostać ogłoszone w przyszłym tygodniu.

Przypomnijmy, że już 31 października na most powróciły tramwaje. Otwarcie mostu dla samochodów nie oznacza jednak zakończenia wszystkich prac.

Drogowcy mają czas do 26 lutego 2026 roku na udostępnienie chodnika po północnej stronie przeprawy. Pozostałe prace, które nie będą powodowały utrudnień dla mieszkańców, potrwają do wiosny przyszłego roku i obejmą m.in. elementy konstrukcyjne znajdujące się pod mostem.

Niespodziewane trudności

Remont mostu Grunwaldzkiego rozpoczął się 10 maja i od samego początku przebiegał zgodnie z planem. W trakcie prac pojawiły się jednak nieoczekiwane problemy. Podczas robót na ul. Dietla odkryto, że żelbetowy strop kanału ciepłowniczego, prowadzącego pod torowiskiem pomiędzy mostem Grunwaldzkim a ul. św. Stanisława, jest w katastrofalnym stanie i wymaga natychmiastowej wymiany.

Naprawę ciepłociągu przeprowadziło Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie.

Zakres prac ma moście Grunwaldzkim obejmuje m.in. wymianę nawierzchni jezdni i torowiska tramwajowego. Przeprowadzono także naprawę żelbetowej płyty mostu, stanowiącej podstawę całej konstrukcji. Dodatkowo przebudowano ciepłociąg, aby zmodernizować infrastrukturę techniczną przebiegającą przez przeprawę.



