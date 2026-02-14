Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński po kilkunastu dniach przerwy spowodowanej chorobą rozpoczął spotkania z politykami swojego ugrupowania. W przyszłym tygodniu planowana jest narada Prezydium Komitetu Politycznego, w skład którego wchodzą najważniejsze osoby w partii - dowiedział się nieoficjalnie dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. To pokłosie ostatnich wydarzeń, po których Kaczyński groził ludziom w PiS zawieszeniem w prawach członka partii.
Jarosław Kaczyński w piątek zabrał głos w sprawie toczącej się w mediach społecznościowych awantury z udziałem polityków z różnych frakcji swojej partii. Postanowił ją uciąć, grożąc zawieszeniem w prawach członka każdemu, kto zabierze głos "niezależnie od zasług i partyjnej pozycji". Awantura to pokłosie sporu Ryszarda Terleckiego z Sebastianem Kaletą.