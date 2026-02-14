Kaczyński gasi pożar w partii

Po powrocie do zdrowia prezes PiS zamierza podjąć kolejną próbę złagodzenia sporów.

Według informacji RMF FM Jarosław Kaczyński po tym, jak spędził kilka dni w szpitalu, rozpoczął w siedzibie partii przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie spotkania z politykami swojego ugrupowania. Do tej pory na temat ostatnich wydarzeń miał rozmawiać m.in. z Jackiem Sasinem, Mariuszem Błaszczakiem, Joachimem Brudzińskim, Przemysławem Czarnkiem i Tobiaszem Bocheńskim. Prezes PiS nie spotkał się natomiast jeszcze z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Jest na niego cięty. Podobnie jak na Terleckiego - słyszymy od jednego z polityków Zjednoczonej Prawicy, który chce zachować anonimowość.

Jednocześnie w przyszłym tygodniu możliwe jest spotkanie najważniejszych polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy wchodzą w skład tzw. PKP, czyli Prezydium Komitetu Politycznego. Kaczyński zamierza po raz kolejny skonfrontować ze sobą przedstawicieli partyjnych frakcji i podjąć próbę złagodzenia sporów. Jednak, jak słychać w Prawie i Sprawiedliwości, to znów nie potrwa długo.

Kandydat na premiera już wiosną? "Wybór wywoła burzę"

Jak informowaliśmy wcześniej, wiosną mamy poznać nazwisko kandydata na premiera z ramienia PiS. Tę informację potwierdził w Porannej Rozmowie RMF FM Przemysław Czarnek. Sądzę, że będzie to wiosna - mówił były minister edukacji.

Myślę, że taki jest zamiar kierownictwa naszego ugrupowania, w szczególności pana prezesa, żeby postawić na jednego lidera, prowadzić prekampanię wyborczą bardzo silną, a następnie kampanię. To dobry pomysł - tłumaczył Czarnek.

Z kolei od jednego z polityków PiS-u słyszymy nieoficjalnie, że "wybór potencjalnego kandydata wywoła ogromną burzę". Szczególnie w szeregach frakcji Mateusza Morawieckiego - zakłada nasz rozmówca.