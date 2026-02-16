W nocy z 15 na 16 lutego 2026 roku zaobserwowano obiekty, które wleciały do Polski z kierunku Białorusi. Przemieszczanie się obiektów było monitorowane przez służby pozostające w stałym kontakcie z Dowództwem Operacyjnym Sił Zbrojnych - podaje straż graniczna.
- Najnowsze informacje z Polski i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.
Obiekty, które wleciały do Polski z Białorusi to - jak czytamy - prawdopodobnie balony.
"Trwają czynności mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia. Wszystkie działania podejmowane na granicy odbywają się w ramach zintegrowanego systemu ochrony państwa. Każdy sygnał o naruszeniu lub zbliżeniu się do strefy nadgranicznej jest przez służby weryfikowany" - podaje Straż Graniczna w komunikacie.