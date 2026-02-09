Na osiedlu Bolesława Śmiałego w Poznaniu doszło do makabrycznego odkrycia. W jednym z mieszkań na siódmym piętrze znaleziono zwłoki 86-letniego mężczyzny, które przez długi czas pozostawały niezauważone. Sąsiedzi byli przekonani, że właściciel mieszkania wyjechał w długą podróż. Sprawa wyszła na jaw dopiero podczas egzekucji komorniczej.

Zwłoki 86-letniego mężczyzny odkryto w mieszkaniu na poznańskim osiedlu po kilku latach od śmierci.

Sąsiedzi sądzili, że właściciel podróżuje. Czynsz był regularnie opłacany.

Policja wykluczyła udział osób trzecich, trwa ustalanie tożsamości zmarłego i poszukiwanie rodziny.

Odkrycie podczas egzekucji komorniczej

Do znalezienia zwłok doszło 28 stycznia 2026 roku, gdy policja została poproszona o zabezpieczenie czynności komorniczych w jednym z mieszkań na osiedlu Bolesława Śmiałego w Poznaniu. Po wejściu do lokalu funkcjonariusze natrafili na zmumifikowane ciało, które - według wstępnych ustaleń - należało do właściciela mieszkania.

Regularnie opłacany czynsz i brak podejrzeń

Jak informuje serwis epoznan.pl, mężczyzna miał ustawione stałe zlecenie na opłacanie czynszu, dzięki czemu opłaty były regulowane na bieżąco. Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa nie odnotowała żadnych zaległości czynszowych, a do administracji nie wpłynęły żadne zgłoszenia dotyczące nieprzyjemnego zapachu z mieszkania. Skrzynka pocztowa była przepełniona, ale sąsiedzi, wiedząc o zamiłowaniu właściciela do podróży, nie niepokoili się jego nieobecnością.

Brak kontaktu i zaległości w innych rachunkach

Chociaż czynsz był opłacany, pojawiły się zaległości w opłatach za media, takie jak gaz czy prąd. To właśnie te nieuregulowane płatności doprowadziły do wszczęcia postępowania komorniczego. Policja wstępnie wykluczyła udział osób trzecich w śmierci mężczyzny. Z zebranych informacji wynika, że zmarły mógł odejść już w 2022 roku, na co wskazują daty ważności produktów znalezionych w mieszkaniu.

Policja prowadzi działania mające na celu potwierdzenie tożsamości zmarłego, do czego niezbędne są badania DNA. Zaplanowano również sekcję zwłok. Funkcjonariusze poszukują także rodziny zmarłego.