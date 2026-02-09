Na osiedlu Bolesława Śmiałego w Poznaniu doszło do makabrycznego odkrycia. W jednym z mieszkań na siódmym piętrze znaleziono zwłoki 86-letniego mężczyzny, które przez długi czas pozostawały niezauważone. Sąsiedzi byli przekonani, że właściciel mieszkania wyjechał w długą podróż. Sprawa wyszła na jaw dopiero podczas egzekucji komorniczej.
- Zwłoki 86-letniego mężczyzny odkryto w mieszkaniu na poznańskim osiedlu po kilku latach od śmierci.
- Sąsiedzi sądzili, że właściciel podróżuje. Czynsz był regularnie opłacany.
- Policja wykluczyła udział osób trzecich, trwa ustalanie tożsamości zmarłego i poszukiwanie rodziny.
Do znalezienia zwłok doszło 28 stycznia 2026 roku, gdy policja została poproszona o zabezpieczenie czynności komorniczych w jednym z mieszkań na osiedlu Bolesława Śmiałego w Poznaniu. Po wejściu do lokalu funkcjonariusze natrafili na zmumifikowane ciało, które - według wstępnych ustaleń - należało do właściciela mieszkania.
Jak informuje serwis epoznan.pl, mężczyzna miał ustawione stałe zlecenie na opłacanie czynszu, dzięki czemu opłaty były regulowane na bieżąco. Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa nie odnotowała żadnych zaległości czynszowych, a do administracji nie wpłynęły żadne zgłoszenia dotyczące nieprzyjemnego zapachu z mieszkania. Skrzynka pocztowa była przepełniona, ale sąsiedzi, wiedząc o zamiłowaniu właściciela do podróży, nie niepokoili się jego nieobecnością.
Chociaż czynsz był opłacany, pojawiły się zaległości w opłatach za media, takie jak gaz czy prąd. To właśnie te nieuregulowane płatności doprowadziły do wszczęcia postępowania komorniczego. Policja wstępnie wykluczyła udział osób trzecich w śmierci mężczyzny. Z zebranych informacji wynika, że zmarły mógł odejść już w 2022 roku, na co wskazują daty ważności produktów znalezionych w mieszkaniu.
Policja prowadzi działania mające na celu potwierdzenie tożsamości zmarłego, do czego niezbędne są badania DNA. Zaplanowano również sekcję zwłok. Funkcjonariusze poszukują także rodziny zmarłego.