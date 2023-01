Poznańscy radni zadecydowali o przesłaniu do Charkowa - miasta partnerskiego stolicy Wielkopolski - sprzętu do naprawy sieci energetycznej. Poznańskie wsparcie pomoże Charkowowi w naprawie infrastruktury krytycznej.

/ Urząd Miasta Poznania / Materiały prasowe

22 grudnia Rada Miasta Poznania podjęła decyzję, by wysłać pomoc. Według naszej ówczesnej wiedzy potrzeby Charkowa dotyczyły zakupu generatorów prądotwórczych i innego wyposażenia ogrzewalni - wyjaśnia Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP. Później jednak władze tego miasta zweryfikowały swoje zapotrzebowanie i poprosiły o zmianę zakresu pomocy - dodaje.

W styczniu do poznańskiego urzędu miasta wpłynęło pismo Viktora Ruda, dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Charkowa. Wynikało z niego, że po atakach rakietowych, jakie miały tam miejsce 28-29 grudnia 2022 r., mieszkańcom potrzebny jest sprzęt do naprawy sieci energetycznej.

Jak przekazuje poznański magistrat, od momentu wybuchu wojny do Charkowa pojechało już kilka tirów z darami dla będących tam w potrzebie Ukraińców. Poznań, we współpracy z Caritas Archidiecezji Poznańskiej, wysłał do Charkowa ciężarówki wypełnione m.in. żywnością dla dzieci i niemowląt, środkami higienicznymi oraz lekami i materiałami opatrunkowymi - przekazują urzędnicy.