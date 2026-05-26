Kandydatką Partii Razem w wyborach na prezydenta Krakowa będzie radna Aleksandra Owca - ogłosili we wtorek podczas konwencji w Krakowie działacze lokalnych struktur Razem. Wcześniej zamiar startu zgłosił m.in. były szef NIK Marian Banaś. Koalicja rządząca może wystawić wspólnego kandydata.

Aleksandra Owca, wiceprzewodnicząca Razem

Owca jest radcą prawnym, do rady Miasta Krakowa wcześniej startowała z listy "Kraków dla mieszkańców".

Kandydować chcą m.in. Bartosz Bocheńczak z Konfederacji oraz były szef NIK Marian Banaś.

Aleksandra Owca jest współprzewodniczącą Razem i radną Krakowa. W wyborach samorządowych w 2024 r. startowała z listy Łukasza Gibały "Kraków dla mieszkańców". Na początku tego roku ogłosiła, że opuszcza ten klub i pozostanie radną niezrzeszoną. Z wykształcenia jest radcą prawnym.

Wśród głównych zadań w pracy w samorządzie Owca jako radna wskazuje m.in.:

konieczność powstrzymania samowolki deweloperów,

obronę zagrożonych zamknięciem oddziałów przedszkolnych,

walkę z zatrudnianiem w strukturach samorządowych działaczy politycznych bez wymaganych procedur.

Aleksander Miszalski odwołany

W niedzielnym referendum z urzędu prezydenta Krakowa odwołany został Aleksander Miszalski (KO). Za odwołaniem go zagłosowało 171 581 mieszkańców. Rada Miasta Krakowa nie została odwołana z powodu braku wystarczającej frekwencji. Wynik referendum oznacza przedterminowe wybory prezydenta miasta, które muszą się odbyć w ciągu 90 dni.

Wybory prezydenta Krakowa - giełda nazwisk

Konfederacja jeszcze przed referendum zapowiedziała, że jej ewentualnym kandydatem będzie Bartosz Bocheńczak.

Swoją kandydaturę ogłosił już były szef NIK Marian Banaś, który we wtorkowej Porannej rozmowie w RMF FM, mówił sporo o swoim programie wyborczym (m.in. o weekendach bez opłat za parkowanie w strefie).

Jak ustalił reporter RMF FM Koalicja Obywatelska rozważa wystawienie wspólnego kandydata ugrupowań rządzących. Taki scenariusz ma popierać PSL. W gronie potencjalnych kandydatów wymieniana jest m.in. Monika Piątkowska, senatorka z Krakowa.